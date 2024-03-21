В Москве эвакуировали авто злостного неплательщика штрафов. Угадайте, что за марка?
С начала текущего года судебные приставы переместили на специальную стоянку 16 автомобилей москвичей из-за значительных долгов их владельцев.
Общая сумма задолженности за неуплату парковки составила почти 3 миллиона рублей.
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Самая крупная сумма неоплаченных штрафов оказалась у владельца BMW — 505 тысяч рублей. Транспортные средства оставались на стоянке до полного погашения долга.
Московский Дептранс призывает водителей быть ответственными и своевременно оплачивать все штрафы, а лучше соблюдать правила дорожного движения.
Нарушителям напоминают, что штрафы необходимо оплатить в течение 60 дней после вступления постановления в силу.
При погашении задолженности по штрафам бывают и казусные случаи. Так, в Екатеринбурге у владельца конфисковали премиальный Мерседес и чуть не продали его с торгов из-за задолженности в 400 тысяч. Оценили же машину по заниженной цене в 1 млн рублей. Вернуть машину он смог лишь через год.
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Источник: mos.ru