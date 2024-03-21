Забайкальская железная дорога: угрозы экологии после схода вагонов нет
В Забайкальском крае с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда
Сегодня ночью, 21 марта, на перегоне Гыршелун – Хушенга в Забайкальском крае с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
«Сегодня в 04:25 (22:25 мск) на перегоне Гыршелун – Хушенга Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — говорится в сообщении пресс-службы.
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На место крушения для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда. Отмечается, что данное происшествие не повлияло на движение других поездов.
«Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб», — уточнили в Забайкальской железной дороге.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Источник: tass.ru
Фото:Unsplash
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21.03.2024
Фото:Unsplash
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