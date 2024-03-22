Volkswagen на полной скорости врезался в столб: пассажиры погибли

ГИБДД: на северо-востоке Москвы в аварии погибли 2 человека

В ДТП на северо-востоке российской столицы погибли два человека, еще один получил ранения, информирует городская Госавтоинспекция.

Уточняется, что водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в столб.

«В результате дорожной аварии погибли два пассажира иномарки, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии», — сообщили в ГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла по адресу: ул. Стартовая, д. 33 (около 2,5 км от станции метро «Медведково»). По данным Telegram-канала SHOT, водитель пытался скрыться от ДПС и въехал в столб на полной скорости.

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Источники: Госавтоинспекция Москвы, Telegram-канал SHOT