Названы действенные и безвредные способы взбодриться за рулем
Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк назвала эффективные и безвредные способы взбодриться за рулем. Она отметила, что взбодриться, как ни странно, помогает потребление простой воды. Во время вождения мозг активно работает и устает, в результате чего образуются продукты распада.
«Самый безопасный способ создать лучшие условия для его работы — это растворить продукты распада и вывести их, то есть дать организму больше воды. Пить ее нужно во время всего движения, чтобы мозг не уставал», — пояснила специалист.
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Она прибавила, что взбодриться можно, съев цитрусовые. Они содержат много витамина С, который потребляет мозг, а также прочие полезные биологически активные вещества.
Крепкий зеленый чай также поможет избавиться от сонливости. Он содержит кофеин, но, в отличие от кофе, при употреблении зеленого чая вещество высвобождается медленнее, действует дольше и более мягко. То есть, эффекта резкого подъема энергии и последующего спада не будет.
При этом Саволюк отметила, что это все временные меры и лучше всего просто дать себе достаточно отдохнуть.
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Источник: «Газета.Ru»