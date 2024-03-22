Названы действенные и безвредные способы взбодриться за рулем

Диетолог Саволюк: быстро взбодриться за рулем поможет простая вода

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк назвала эффективные и безвредные способы взбодриться за рулем. Она отметила, что взбодриться, как ни странно, помогает потребление простой воды. Во время вождения мозг активно работает и устает, в результате чего образуются продукты распада.

«Самый безопасный способ создать лучшие условия для его работы — это растворить продукты распада и вывести их, то есть дать организму больше воды. Пить ее нужно во время всего движения, чтобы мозг не уставал», — пояснила специалист.

Она прибавила, что взбодриться можно, съев цитрусовые. Они содержат много витамина С, который потребляет мозг, а также прочие полезные биологически активные вещества.

Крепкий зеленый чай также поможет избавиться от сонливости. Он содержит кофеин, но, в отличие от кофе, при употреблении зеленого чая вещество высвобождается медленнее, действует дольше и более мягко. То есть, эффекта резкого подъема энергии и последующего спада не будет.

При этом Саволюк отметила, что это все временные меры и лучше всего просто дать себе достаточно отдохнуть.

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Источник: «Газета.Ru»