Антон Силуанов оценил Lada Aura из новой партии, полученной Минфином РФ
Силуанов: сотрудники Минфина РФ начинают использовать автомобили Lada Aura
В Минфин РФ поступила новая партия автомобилей Lada Aura, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.
«Кстати, отличный автомобиль, не хуже, чем Ford или даже BMW "пятерка", и кто ездят, рекомендуют. Но это автомобиль бизнес класса не для водителя, а для пассажира», — заметил он.
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Минфин РФ рассчитывал получить 5 машин Lada Aura для своих сотрудников в первом квартале текущего года, сообщало ведомство в январе.
В конце 2023 года Силуанов заявил, что сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura.
Ранее сообщалось, что эксперт «За рулем» посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона.
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Источник: РИА «Новости»
Фото:АГН Москва
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22.03.2024
Фото:АГН Москва
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