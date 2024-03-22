#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Цена этого рамного внедорожника не превысит 3 млн рублей — продажи уже в 2024 году
22 марта
Цена этого рамного внедорожника не превысит 3 млн рублей — продажи уже в 2024 году
Новый Toyota Land Cruiser Mini может появиться...
Когда России может понадобиться закупать бензин
22 марта
Когда России может понадобиться закупать бензин
Аналитик Баженов: при усилении атак на НПЗ...
Кран КС-5673 на базе гусеничной трелевочной самоходной машины ТЛП-4М-034
22 марта
Мощный двигатель и ширина шасси 600 мм — этот Челябинец поднимет вес до 25 тонн
В РФ создали кран для передвижения по рыхлому...

Антон Силуанов оценил Lada Aura из новой партии, полученной Минфином РФ

Силуанов: сотрудники Минфина РФ начинают использовать автомобили Lada Aura

В Минфин РФ поступила новая партия автомобилей Lada Aura, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.

«Кстати, отличный автомобиль, не хуже, чем Ford или даже BMW "пятерка", и кто ездят, рекомендуют. Но это автомобиль бизнес класса не для водителя, а для пассажира», — заметил он.
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Проблемы и решения массового мотора Geely (список длинный)

Минфин РФ рассчитывал получить 5 машин Lada Aura для своих сотрудников в первом квартале текущего года, сообщало ведомство в январе.

В конце 2023 года Силуанов заявил, что сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura.

Ранее сообщалось, что эксперт «За рулем» посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА «Новости»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
22.03.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0