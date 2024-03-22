Антон Силуанов оценил Lada Aura из новой партии, полученной Минфином РФ

Силуанов: сотрудники Минфина РФ начинают использовать автомобили Lada Aura

В Минфин РФ поступила новая партия автомобилей Lada Aura, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.

«Кстати, отличный автомобиль, не хуже, чем Ford или даже BMW "пятерка", и кто ездят, рекомендуют. Но это автомобиль бизнес класса не для водителя, а для пассажира», — заметил он.

Минфин РФ рассчитывал получить 5 машин Lada Aura для своих сотрудников в первом квартале текущего года, сообщало ведомство в январе.

В конце 2023 года Силуанов заявил, что сотрудники Минфина РФ первыми среди чиновников пересядут на Lada Aura.

Ранее сообщалось, что эксперт «За рулем» посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона.

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Источник: РИА «Новости»