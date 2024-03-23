#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Suzuki Grand Vitara
23 марта
Хорошее оснащение, крепкое ЛКП, цена до миллиона — хороший японский кроссовер
Эксперт «За рулем» поделился нюансами выбора...
Ничего не слышали про биоасфальт? Такой скоро будет
23 марта
Ничего не слышали про биоасфальт? Такой скоро будет
Фонд Volkswagen выделил деньги на создание...
Женщина в отеле
23 марта
На что туристы обращают внимание при выборе отеля?
На основании результатов опроса эксперты...

Создатели Duster отложили выпуск нового внедорожника в пользу легковушки

В этом году Dacia выпустит лифтбэк, который составит конкуренцию Skoda Octavia

Dacia, известная своим бюджетным кроссовером Duster, решила изменить свои планы и выпустить новую модель C-класса раньше, чем ожидалось.

Новинка, которая пока имеет рабочее название C-Neo, будет представлять собой пятидверный автомобиль с кузовом лифтбэк. Этот тип кузова объединяет черты универсала и седана, что делает его универсальным и практичным для различных потребностей владельцев.

Dacia C-Neo
Dacia C-Neo
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Беспроблемные моторы, надежная МКП, неубиваемая подвеска – кроссовер за миллион

Глава компании Dacia, Дени Ле Вот, отмечает, что они больше не будут стесняться в вопросе ценообразования. Компания понимает, что клиенты ищут автомобиль с нужными опциями и хорошим соотношением цена-качество, а не просто самую низкую цену на рынке.

По сообщению Motors Actu, презентация Dacia C-Neo может состояться во второй половине 2024 года, но эти сроки пока не были официально подтверждены. Пока не было замечено тестовых прототипов будущей модели, поэтому о ее дизайне и характеристиках известно мало.

Тем временем, выпуск кроссовера Dacia Bigster, ожидаемого с нетерпением, был отложен до 2025 года. Причиной этого решения стало желание компании сосредоточиться на создании конкурентоспособной модели, чтобы успешно соперничать с Skoda Octavia и Toyota Corolla.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 2
23.03.2024
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0