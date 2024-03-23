Создатели Duster отложили выпуск нового внедорожника в пользу легковушки

В этом году Dacia выпустит лифтбэк, который составит конкуренцию Skoda Octavia

Dacia, известная своим бюджетным кроссовером Duster, решила изменить свои планы и выпустить новую модель C-класса раньше, чем ожидалось.

Новинка, которая пока имеет рабочее название C-Neo, будет представлять собой пятидверный автомобиль с кузовом лифтбэк. Этот тип кузова объединяет черты универсала и седана, что делает его универсальным и практичным для различных потребностей владельцев.

Dacia C-Neo

Глава компании Dacia, Дени Ле Вот, отмечает, что они больше не будут стесняться в вопросе ценообразования. Компания понимает, что клиенты ищут автомобиль с нужными опциями и хорошим соотношением цена-качество, а не просто самую низкую цену на рынке.

По сообщению Motors Actu, презентация Dacia C-Neo может состояться во второй половине 2024 года, но эти сроки пока не были официально подтверждены. Пока не было замечено тестовых прототипов будущей модели, поэтому о ее дизайне и характеристиках известно мало.

Тем временем, выпуск кроссовера Dacia Bigster, ожидаемого с нетерпением, был отложен до 2025 года. Причиной этого решения стало желание компании сосредоточиться на создании конкурентоспособной модели, чтобы успешно соперничать с Skoda Octavia и Toyota Corolla.

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Источник: Российская газета