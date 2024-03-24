#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер нового Mercedes-Benz G 500
24 марта
Mercedes-Benz намекнул на обновление легендарного «Гелендвагена»
Mercedes-Benz опубликовал тизер совершенно...
Дилерский центр
24 марта
Россияне бросились скупать машины у дилеров: что случилось?
В РФ зафиксирован всплеск продаж автомобилей...
Opel Corsa
24 марта
Новый Opel Corsa блистательно прошел популярный «лосиный тест»
Журналисты издания km77 испытали малолитражку...

Полиция Дубая получила мощный тюнингованный «Гелендваген»

Полиция Дубая получила тюнингованный Mercedes-AMG G 63 от ателье Mansory

Дубайская туристическая полиция пополнила свой роскошный автопарк очередной эксклюзивной машиной. На этот раз выбор пал на внедорожник Mercedes-AMG G 63, преобразованный известным тюнинг-ателье Mansory.

Mercedes-AMG G 63 by Mansory
Mercedes-AMG G 63 by Mansory

«Заряженный» Mercedes-AMG G 63 получил фирменный обвес Mansory, который включает в себя карбоновый капот с воздухозаборником, агрессивные бамперы, декоративные воздухозаборники на крыльях и спойлер. Задний кофр для запасного колеса также был заменен на новый, а светодиодная подсветка и эксклюзивные колесные диски завершают стильный образ.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

12 900 км с кроссовером российской сборки: итоги зимы

Разумеется, внедорожник не обошелся без традиционной бело-зеленой ливреи и скрытых спецсигналов.

Несмотря на существование более мощных версий тюнинга, полиция Дубая остановилась на варианте P720. Он оснащен 4-литровым бензиновым турбомотором V8 мощностью 720 л. с. Этот впечатляющий прирост по сравнению с базовыми 585 л. с. был достигнут за счет установки нового блока управления двигателем и спортивной выхлопной системы.

Источник: ArabianBusiness

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:arabianbusiness.com
Количество просмотров 1
24.03.2024
Фото:arabianbusiness.com
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+2