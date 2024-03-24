Полиция Дубая получила мощный тюнингованный «Гелендваген»

Полиция Дубая получила тюнингованный Mercedes-AMG G 63 от ателье Mansory

Дубайская туристическая полиция пополнила свой роскошный автопарк очередной эксклюзивной машиной. На этот раз выбор пал на внедорожник Mercedes-AMG G 63, преобразованный известным тюнинг-ателье Mansory.

Mercedes-AMG G 63 by Mansory

«Заряженный» Mercedes-AMG G 63 получил фирменный обвес Mansory, который включает в себя карбоновый капот с воздухозаборником, агрессивные бамперы, декоративные воздухозаборники на крыльях и спойлер. Задний кофр для запасного колеса также был заменен на новый, а светодиодная подсветка и эксклюзивные колесные диски завершают стильный образ.

Разумеется, внедорожник не обошелся без традиционной бело-зеленой ливреи и скрытых спецсигналов.

Несмотря на существование более мощных версий тюнинга, полиция Дубая остановилась на варианте P720. Он оснащен 4-литровым бензиновым турбомотором V8 мощностью 720 л. с. Этот впечатляющий прирост по сравнению с базовыми 585 л. с. был достигнут за счет установки нового блока управления двигателем и спортивной выхлопной системы.

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Источник: ArabianBusiness