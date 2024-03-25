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Toyota запатентовала свой самый крутой кроссовер

Раздвижные двери, 3 ряда сидений, большой клиренс – это новый X-Van Gear от Тойоты

Популярность кроссоверов вносит коррективы в планы компаний и в конструкцию машин. Toyota – не исключение. Вы, возможно, помните концепт X-Van Gear, который Тойота представила на Японской автовыставке в 2023 году? Теперь концепт превратился в новую серийную модель.

Toyota X-Van Gear
Toyota X-Van Gear

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X-Van Gear – это кросс-вэн с практичным и стильным квадратным дизайном. Передние и задние двери у автомобиля раздвижные.

Toyota X-Van Gear
Toyota X-Van Gear

В салоне установлены три ряда сидений, которые могут сдвигаться, скользя по направляющим в полу. То есть, тут можно устроить спальню, гостиную или столовую.

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При длине 4695 мм, ширине 1820 мм и высоте 1855 мм X-Van сопоставим по размерам с Toyota Noah и Voxy, а также почти на полметра больше, чем Hyundai Staria.

Пока Toyota официально не подтвердила, поступит ли X-Van в производство.

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Кирилл Панов
25.03.2024
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