Toyota запатентовала свой самый крутой кроссовер
Популярность кроссоверов вносит коррективы в планы компаний и в конструкцию машин. Toyota – не исключение. Вы, возможно, помните концепт X-Van Gear, который Тойота представила на Японской автовыставке в 2023 году? Теперь концепт превратился в новую серийную модель.
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X-Van Gear – это кросс-вэн с практичным и стильным квадратным дизайном. Передние и задние двери у автомобиля раздвижные.
В салоне установлены три ряда сидений, которые могут сдвигаться, скользя по направляющим в полу. То есть, тут можно устроить спальню, гостиную или столовую.
При длине 4695 мм, ширине 1820 мм и высоте 1855 мм X-Van сопоставим по размерам с Toyota Noah и Voxy, а также почти на полметра больше, чем Hyundai Staria.
Пока Toyota официально не подтвердила, поступит ли X-Van в производство.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube