Конкурент Isuzu Mu-X и Toyota Fortuner: этот «японец» пережил удивительное обновление

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport получил новый мотор мощностью 184 силы

Автопроизводитель Mitsubishi представил в Таиланде обновленный внедорожник Pajero Sport. Главной доработкой стал переход на 2,4-литровый турбодизель 4N16 от нового Mitsubishi L200.

Mitsubishi Pajero Sport 2024

Мотор с заводским индексом 4N16 развивает 184 л.с. и агрегатируется с 6-ступенчатой АКП, хотя на пикапе ему полагается 8-ступенчатый автомат. Для Pajero Sport предусмотрены четыре режима движения по бездорожью.

У обновленного внедорожника заметно изменился интерьер: машина получила новый трехспицевый руль, виртуальную приборную панель, а также интерфейс медиасистемы, в которой появилась поддержка беспроводного соединения через Apple CarPlay и Android Auto.

Mitsubishi Pajero Sport 2024

К опциям добавился расширенный набор систем активной безопасности и кожаная отделка салона красного цвета.

Mitsubishi Pajero Sport 2024

Внедорожник сейчас встречается в пяти исполнениях на мировом рынке. Позднее в текущем году будут представлены еще одна или две новые версии Pajero Sport. Ожидается, что они предложат больший набор функций безопасности и опций. Но эти изменения кардинально не повлияют на характеристики внедорожника.

Pajero Sport является безопасной машиной. Во многом это объясняется прочной конструкцией внедорожника, которая может гасить энергию удара в ходе столкновений. Ранее эта модель получала наивысший балл за безопасность.

Ранее «За рулем» сообщал, что начались продажи нового гибридного внедорожника Changan UNI-Z.

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Источник: Mitsubishi