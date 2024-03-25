Конкурент Isuzu Mu-X и Toyota Fortuner: этот «японец» пережил удивительное обновление
Автопроизводитель Mitsubishi представил в Таиланде обновленный внедорожник Pajero Sport. Главной доработкой стал переход на 2,4-литровый турбодизель 4N16 от нового Mitsubishi L200.
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Мотор с заводским индексом 4N16 развивает 184 л.с. и агрегатируется с 6-ступенчатой АКП, хотя на пикапе ему полагается 8-ступенчатый автомат. Для Pajero Sport предусмотрены четыре режима движения по бездорожью.
У обновленного внедорожника заметно изменился интерьер: машина получила новый трехспицевый руль, виртуальную приборную панель, а также интерфейс медиасистемы, в которой появилась поддержка беспроводного соединения через Apple CarPlay и Android Auto.
К опциям добавился расширенный набор систем активной безопасности и кожаная отделка салона красного цвета.
Внедорожник сейчас встречается в пяти исполнениях на мировом рынке. Позднее в текущем году будут представлены еще одна или две новые версии Pajero Sport. Ожидается, что они предложат больший набор функций безопасности и опций. Но эти изменения кардинально не повлияют на характеристики внедорожника.
Pajero Sport является безопасной машиной. Во многом это объясняется прочной конструкцией внедорожника, которая может гасить энергию удара в ходе столкновений. Ранее эта модель получала наивысший балл за безопасность.
Ранее «За рулем» сообщал, что начались продажи нового гибридного внедорожника Changan UNI-Z.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Mitsubishi