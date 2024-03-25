Nissan показал в соцсетях тизеры автомобилей будущего — есть модели и с ДВС

Гендиректор Nissan: к 2027 году будет создано 30 новых электрокаров и авто с ДВС

Японский производитель намерен запустить в ближайшие три года 30 новых моделей, 16 из которых будут электрическими, а 14 — с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). О грандиозных планах компании рассказал генеральный директор Макото Учида.

В ходе презентации новой стратегии предприятия в прямом эфире в Сети, сегодня, 25 марта, глава Nissan подчеркнул, что компания намерена увеличить глобальные продажи на 1 млн автомобилей и при этом сократить расходы.

На видео можно рассмотреть темные силуэты большинства будущих автомобилей. Всего в период с 2024 по 2030 годы компания планирует выпустить 34 новые модели электромобилей. В Nissan надеются, что доля электрокаров к 2026 году будет занимать порядка 40% рынка, а к концу десятилетия — достигнет 60%.

Также компания проводит работы над модернизацией литий-никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов (NCM), чтобы на 50% увеличить скорость зарядки и на 50% улучшить их энергоемкость. Кроме того, разрабатываются литий-железофосфатные аккумуляторы (LFP), благодаря им, затраты на производство снизятся на 30. Параллельно инженеры предприятия трудятся над созданием твердотельных аккумуляторов, поступление которых запланировано на 2028 или 2029 год.

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Источник: motor1.com