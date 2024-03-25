Это, пожалуй, самый уродливый автомобиль в мире

Бывший дизайнер Формулы-1 создал пародию на знаменитый автомобиль

Бывший дизайнер команды Формулы-1 Sauber (швейцарская компания по производству спортивных и гоночных автомобилей и автогоночная команда, основанная в 1970 году Петером Заубером) решил создать особую версию модели Caterham. Вот оригинальный родстер Caterham Super Seven:

Caterham Super Seven

Но результат, мягко говоря, получился… неприглядным. Тем не менее, ЭТО выставили на аукцион:

Кастом на базе Caterham Super Seven

Имя дизайнера не называется.

Кастом на базе Caterham Super Seven

Элегантные изгибы классической модели уступили место строгим формам. Также у автомобиля массивные крылья, есть двери и крыша, что является грубым отступлением от классического британского родстера. Это уже, скорее, GT.

Кастом на базе Caterham Super Seven

В салоне установлены два кресла, которые разделяет центральный тоннель, в последний вмонтированы рычаг стояночного тормоза, маленький рычаг переключения передач и красный выключатель зажигания.

Кастом на базе Caterham Super Seven

Перед водителем находится вертикальная приборная панель с двумя приборами (еще два находятся у основания центральной консоли) и маленькое трехспицевое рулевое колесо.

При этом пародия построена на шасси оригинального Caterham Super Seven 2009 года выпуска в версии CSR 200. То есть, автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем Cosworth 2.3 мощностью 200 л.с.

Ожидается, что на аукционе этот кастом могут продать за 40-50 тысяч евро (4-5 млн рублей).