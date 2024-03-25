Это, пожалуй, самый уродливый автомобиль в мире

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Бывший дизайнер Формулы-1 создал пародию на знаменитый автомобиль

Бывший дизайнер команды Формулы-1 Sauber (швейцарская компания по производству спортивных и гоночных автомобилей и автогоночная команда, основанная в 1970 году Петером Заубером) решил создать особую версию модели Caterham. Вот оригинальный родстер Caterham Super Seven:

Caterham Super Seven
Caterham Super Seven

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Но результат, мягко говоря, получился… неприглядным. Тем не менее, ЭТО выставили на аукцион:

Кастом на базе Caterham Super Seven
Кастом на базе Caterham Super Seven

Имя дизайнера не называется.

Кастом на базе Caterham Super Seven
Кастом на базе Caterham Super Seven

Элегантные изгибы классической модели уступили место строгим формам. Также у автомобиля массивные крылья, есть двери и крыша, что является грубым отступлением от классического британского родстера. Это уже, скорее, GT.

Кастом на базе Caterham Super Seven
Кастом на базе Caterham Super Seven

В салоне установлены два кресла, которые разделяет центральный тоннель, в последний вмонтированы рычаг стояночного тормоза, маленький рычаг переключения передач и красный выключатель зажигания.

Кастом на базе Caterham Super Seven
Кастом на базе Caterham Super Seven

Перед водителем находится вертикальная приборная панель с двумя приборами (еще два находятся у основания центральной консоли) и маленькое трехспицевое рулевое колесо.

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При этом пародия построена на шасси оригинального Caterham Super Seven 2009 года выпуска в версии CSR 200. То есть, автомобиль оснащен четырехцилиндровым двигателем Cosworth 2.3 мощностью 200 л.с.

Ожидается, что на аукционе этот кастом могут продать за 40-50 тысяч евро (4-5 млн рублей).

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Кирилл Панов
Количество просмотров 1
25.03.2024
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