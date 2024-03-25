Экономия выйдет боком: что будет с двигателем от дешевого масла

Эксперт Дижечко: Использование некачественного масла грозит отказом мотора

Применение некачественного моторного масла может нанести серьезный вред машине, сообщил директор по сервису Sinomach Automobile (бренд OTING) Евгений Дижечко.

Несмотря на привлекательную низкую цену, использование некачественных масел может стать причиной серьезных неисправностей в работе мотора. Некоторые производители и дистрибьюторы экономят на производственных стандартах и используют низкокачественные компоненты, производя таким образом подделки, пояснил Дижечко.

Также он упомянул о том, что отдельные продавцы специально подделывают упаковку и маркировку, чтобы их товар выглядел как продукция известных брендов, прибавил эксперт.

Поддельное масло не может выдерживать эксплуатационные нагрузки, на которые рассчитан качественный продукт. Со временем оно утрачивает свои смазывающие и защитные свойства. Это ведет к ускоренному износу шатунно-поршневой группы, продуктами износа забиваются масляные каналы, образуется шлак, пояснил специалист.

Использование фальсификата может привести ко множеству негативных последствий, среди которых: ускоренный износ мотора и его компонентов; повышенный риск поломок важных узлов; отказ двигателя; повышенный расход бензина и снижение общей производительности ТС.

Эксперт рекомендует покупать моторные масла только в официальных магазинах, на фирменных заправках и у официальных дистрибьюторов нефтегазовых компаний.

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Источник: «Известия»