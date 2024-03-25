Трассу залило топливом: фура врезалась в бензовоз в Ростовской области
Под Ростовом столкнулись бензовоз, грузовик и легковушка, 2 человека пострадали
На окружной дороге вокруг Ростова-на-Дону произошла авария с грузовиком и бензовозом, которую спровоцировал водитель легкового Hyundai.
По предварительной информации, водитель иномарки, 1994 года рождения, выехал на встречку, где столкнулся с фурой в составе полуприцепа под управлением водителя 1984 года рождения.
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От удара грузовик с полуприцепом вынесло на встречную полосу, где он въехал в бензовоз КАМАЗ. Водители легковушки и бензовоза получили травмы, их госпитализировали.
Бензовоз от удара спикировал в кювет. У легкового автомобиля сильно повреждена левая часть кузова.
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ростовской области»
Фото:Госавтоинспекция Ростовской области
25.03.2024
Фото:Госавтоинспекция Ростовской области
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