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Трассу залило топливом: фура врезалась в бензовоз в Ростовской области

Под Ростовом столкнулись бензовоз, грузовик и легковушка, 2 человека пострадали

На окружной дороге вокруг Ростова-на-Дону произошла авария с грузовиком и бензовозом, которую спровоцировал водитель легкового Hyundai.

По предварительной информации, водитель иномарки, 1994 года рождения, выехал на встречку, где столкнулся с фурой в составе полуприцепа под управлением водителя 1984 года рождения.

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От удара грузовик с полуприцепом вынесло на встречную полосу, где он въехал в бензовоз КАМАЗ. Водители легковушки и бензовоза получили травмы, их госпитализировали.

Бензовоз от удара спикировал в кювет. У легкового автомобиля сильно повреждена левая часть кузова.

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Источник: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ростовской области»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Госавтоинспекция Ростовской области
25.03.2024
Фото:Госавтоинспекция Ростовской области
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