Практичный компактвэн с надежным мотором и АКП — уже в России по приятной цене

На рынке России появился 7-местный Chevrolet Orlando по цене от 2,55 млн рублей

Российские дилеры привезли на рынок новые Chevrolet Orlando – этот семиместный компактвэн для большой семьи понравится автовладельцам, ценящим практичность и надежность. Отдельно стоит сказать о стоимости — она не изменилась, на одном из крупных классифайдов цена стартует от 2,55 млн рублей.

Chevrolet Orlando

В частности, за такую цену есть в наличии новый Chevrolet Orlando 2022 года выпуска у официального дилера BMW в Перми, вероятно, завезенный по схеме параллельного импорта. В объявлении указан символический пробег 60 км, комплектация включает руль с частичной мультифункцией, бортовой компьютер, кондиционер, мультимедийную систему с цветным экраном и Hands-free, люк в крыше, функцию бесключевого доступа в салон и систему запуска двигателя с кнопки.

Еще один компактвэн, но 2023 года выпуска, за 2,55 млн рублей готов привезти под заказ дилер из Находки. У этой модели более богатое оснащение: мультифункциональный руль, обтянутый кожей, кожаная отделка сидений и продвинутая мультимедийная система.

Chevrolet Orlando

Еще два автомобиля 2022 года выпуска по цене 2,76 млн рублей выставил на продажу мультибрендовый дилер из Челябинска, а крупный автосалон в Москве оценил Orlando в 2,805 млн рублей. У всех экземпляров одинаковый силовой агрегат, что указывает на то, что машины были собраны на китайском совместном предприятии SAIC-General Motors. Это бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра мощностью 163 л.с., в паре с ним работает классический шестиступенчатый автомат, привод — передний.

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Источник: avtonovostidnya.ru