Роскошный и технологичный: фото нового конкурента Mercedes-Benz GLS и BMW X7

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Genesis рассекретил внешность нового кроссовера премиум-класса Neolun

Корейский автопроизводитель Genesis, являющийся премиальным суббрендом Hyundai, представил новый роскошный кроссовер под названием Neolun. Уточняется, что при разработке дизайна этого авто автор вдохновлялся изделиями из фарфора, отсюда – гладкость форм новинки.

В оптике можно заметить черты серийных моделей, выпускаемых Genesis, решенных в минималистичном ключе. Также новинку характеризуют массивные колеса с оригинальным дизайном дисков, камеры, установленные вместо зеркал заднего вида, и отсутствие ручек на дверях.

Genesis Neolun
Genesis Neolun
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Судя по габаритам авто, можно подумать, что в салоне имеется третий ряд сидений, но их два. Уточняется, что передние кресла могут поворачиваться против хода.

В центре торпедо – большой сенсорный экран, под ним расположена вращающаяся при включении аудиосистемы сфера, напоминающая аналоговые часы.

Технические характеристики новинки корейцы раскроют на «живой» презентации. Публичная премьера модели пройдет в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.

Genesis Neolun

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый японский кроссовер вернулся в Россию, став дешевле на миллион рублей.

Источник: Genesis

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Genesis
26.03.2024
Фото:Genesis
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