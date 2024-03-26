А вы уже видели шпионские фото Chery Tiggo 7 Pro? У него панель экранов, как у 7 Pro Max

В Сеть слили шпионские снимки обновленного Chery Tiggo 7 Pro на тестах в Китае

В Сети рассекретили модернизированную версию Chery Tiggo 7 Pro. Кроссовер засняли фотошпионы во время тестов в Китае. Он получил салон с панелью экранов, как у Chery Tiggo 7 Pro Max. Обновленному кроссоверу изменили внешность и дизайн интерьера, при этом он остался верен стилю «старших» моделей линейки.

Судя по шпионским снимкам, передняя часть Chery Tiggo 7 выглядит, как экспортная гибридная модель Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid, она уже продается на рынке России. Обновленный автомобиль получил аналогичную радиаторную решетку и передний бампер с диодными панелями. У китайской «семерки» исчезли декоративные накладки с красной буквой «Т» на передних крыльях. Дизайн задней части кроссовера с фирменным логотипом Chery сохранили, а на двери багажника появился световой элемент.

Chery Tiggo 7 Pro

Салон обновленного Tiggo 7 напоминает «старшего» 7 Pro Max, внутри новое рулевое колесо и обновленный центральный тоннель. На месте приборной панели и центрального экрана теперь сдвоенный моноблок.

Что касается информации о силовых характеристиках, ее пока нет, но, вполне вероятно, под капотом кроссовера поставят турбомотор объемом 1,5 л мощностью 156 л.с. и 230 Нм. Такой же силовой агрегат устанавливают и на моделях Chery, Omoda, Exeed, а также на седане Kaiyi E5 и паркетнике Jetour Dashing.

В компании Chery пока еще не анонсировали планы о выходе обновленной модели на российский рынок. Но вполне вероятно, что кроссовер все-таки появится у нас в России. Напомним, производство китайского SUV под брендом Xcite недавно наладили на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург». И не исключено, что Chery последует примеру Geely, потому что после локализации кроссовера Coolray в качестве белорусского BelGee X50 бренд сразу же заменил модель на обновленную.

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Источник: китайские-автомобили.рф