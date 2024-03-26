Новый брутальный пикап из Китая появился у российских дилеров: известна цена

Рамный пикап JAC T9 стал доступен к покупке в России

Компания JAC получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рамный пикап JAC T9. Этот автомобиль уже стал появляться у российских дилеров. По данным портала «Китайские автомобили», цена новинки стартует от 3 млн 399 тыс. рублей.

Флагманский JAC T9 имеет брутальную внешность с узнаваемыми дневными ходовыми огнями и крупной решеткой радиатора. Габариты машины таковы: 5330 мм – длина, 1965 мм – ширина и 1880 мм – высота при колесной базе 3110 мм. По длине он почти не отличается от доступного на рынке JAC T8, но при этом Т9 на 85 мм шире и на 50 мм выше, а его колесная база больше на 20 мм.

JAC T9

В снаряженном состоянии новинка весит 1960-2045 кг. Технически допустимая масса составляет 3100 кг.

Передняя подвеска Т9 независимая двухрычажная, а задняя – рессорная. На пикап устанавливаются колеса 265/60 R18. Новинка оснащена 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 224 л.с., работающим в сочетании с 8-диапазонной АКП от Hyundai. Привод – подключаемый полный (Part-time), на него установлена двухступенчатая раздаточная коробка.

Также автомобиль получил систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, систему контроля устойчивости, климат-контроль, иммобилайзер и крепления детских кресел Isofix. Среди доступных опций – парктроники, люк в крыше и система камер кругового обзора.

JAC T9

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый японский кроссовер вернулся в Россию, став дешевле на миллион рублей.

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Источник: «Китайские автомобили»