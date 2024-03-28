Недовольный ценами на шиномонтаж мужчина открыл стрельбу в Петербурге

Полиция Петербурга задержала клиента шиномонтажа за стрельбу в автослесаря

В Петербурге водитель, который был недоволен ценами на услуги, начал стрелять в шиномонтажной мастерской. Уточняется, что злоумышленник успел произвести выстрел в автослесаря.

В пресс-службе МВД пояснили, что ЧП произошло 27 марта на Гражданском проспекте. Клиент шиномонтажа – мужчина 52 лет, недовольный ценой за оказанные ему услуги, выстрелил из газового пистолета. Потерпевший автомеханик после нападения был госпитализирован с ожогом роговиц обоих глаз.

Мужчину задержали прибывшие на место инцидента полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

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Источник: «Фонтанка»