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Пьяная женщина на легковушке протаранила восемь машин на парковке в Подмосковье

В Одинцово женщина совершила ДТП с восемью припаркованными авто

В Подмосковье нетрезвая женщина устроила ДТП с участием 9 машин, информирует полиция региона.

Инцидент произошел в Одинцово. По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Volvo была пьяна. Она протаранила 8 припаркованных машин.

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На кадрах с места происшествия можно увидеть, что на некоторых авто небольшие повреждения. Две машины были сильно повреждены, как и автомобиль самой виновницы ДТП.

В результате инцидента никто не пострадал. В отношении женщины был составлен административный протокол по статье о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «За рулем» рассказал о законных уловках при оформлении полиса ОСАГО.

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Источник: Telegram-канал полиции Подмосковья

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
28.03.2024
Фото:МВД Медиа
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