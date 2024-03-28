Пьяная женщина на легковушке протаранила восемь машин на парковке в Подмосковье
В Подмосковье нетрезвая женщина устроила ДТП с участием 9 машин, информирует полиция региона.
Инцидент произошел в Одинцово. По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Volvo была пьяна. Она протаранила 8 припаркованных машин.
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На кадрах с места происшествия можно увидеть, что на некоторых авто небольшие повреждения. Две машины были сильно повреждены, как и автомобиль самой виновницы ДТП.
В результате инцидента никто не пострадал. В отношении женщины был составлен административный протокол по статье о невыполнении требования о прохождении медосвидетельствования.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Источник: Telegram-канал полиции Подмосковья