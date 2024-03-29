Возвращение Citroen: как он будет конкурировать с Москвичом и «китайцами»

Эксперт Васильев спрогнозировал перспективы нового Citroen на авторынке РФ

Французский бренд Citroen обязательно займет свою нишу на российском авторынке, но вряд ли составит конкуренцию китайским автомобилям и отечественному Москвичу, и в первую очередь – из-за цены. Таким мнением с агентством «Прайм» поделился автоэксперт Егор Васильев.

Напомним, производство кроссоверов Citroen C5 Aircross запущено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В реализации проекта участвует восточный партнер, а старт продаж состоится уже в середине мая текущего года.

Citroen C5 Aircross

«В России наметилась тенденция по возврату ранее ушедших с нашего рынка брендов. Причем тех, которые имели на нашей территории собственные производства. Например, Hyundai и Kia под брендом Solaris», – рассуждает собеседник издания.

При всей своей продвинутости «французские китайцы» не выглядят предпочтительней в сравнении с чисто китайскими автомобилями, подчеркивает Васильев. Речь идет не о технологическом оснащении, а о цене – на Citroen C5 она будет стартовать от 4 млн рублей. Поэтому вряд ли он составит конкуренцию «китайцам», цены на некоторые из них составляют менее 3 млн рублей, убежден Васильев.

Конкуренция с Москвичом тоже под большим вопросом, потому что сейчас отечественный автомобиль в самой простой комплектации продается за 1,6 млн рублей, объясняет Васильев. По пессимистичному прогнозу, продажи легковых автомобилей в текущем году не превысят уровня 2023 года, а данный объем перекроют уже присутствующие на рынке китайские производители.

Автопром КНР практически полностью захватил российский рынок и способен при желании предложить такие цены, при которых присутствие на рынке РФ любого «возвращенца» будет нерентабельным, подытожил эксперт.

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Источник: 1prime.ru