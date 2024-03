Этот китайский автомобиль просто увешан планшетами

Компания Lynk & Co покажет новый высокотехнологичный интерьер в седане 07 EM-P

Lynk & Co (совместный бренд Geely и Volvo) представит новый высокотехнологичный интерьер седана 07 EM-P на Пекинском автосалоне в следующем месяце, а продажи автомобиля на внутреннем рынке начнутся в мае.

Основатель Geely Эрик Ли (Ли Шуфу) в 2022 году купил компанию по производству мобильных телефонов Meizu, и с тех пор автопроизводитель пытается изменить способ взаимодействия пассажиров с автомобилями.

В модели 07 EM-P установлена Lynk & Co Co Pad – многоэкранная взаимосвязанная развлекательная экосистема, которая обеспечивает соединение и взаимодействие между центральным экраном управления, цифровой приборной панелью, AR-HUD (проекционный дисплей), мобильным телефоном и Co Pad.

Часть усилий Meizu направлена на улучшение связи телефонов с экосистемой автомобиля, причем не важно, какой марки телефон, работать безупречно система должна для всех. Пассажиры на задних сиденьях могут использовать эти огромные экраны вместо своих телефонов.

Размер задних экранов не был объявлен, но они, похоже, аналогичны размеру 15,4-дюймового центрального экрана на передней панели, который можно поворачивать под углом до 15 градусов в любую сторону.

Интерьер седана 07 EM-P

Lynk & Co 07 EM-P также оснащен 12,3-дюймовой приборной панелью с ЖК-дисплеем и массивным 92-дюймовым AR-HUD. Этот проекционный дисплей обеспечивает навигацию в дополненной реальности, интеллектуальное отображение вспомогательной информации и просмотр парковки и имеет сверхчеткое разрешение и впечатляющую яркость.

Автомобиль также оснащен подогревом сидений, 8 массажерами с семью режимами, вентиляцией кресел и другими функциями. Подробности о силовой установке гибрида пока не рассказывают, но известно, что суммарная дальность хода по CLTC составляет 1400 км.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Carnewschina