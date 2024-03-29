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Названа стоимость подготовки машины к весне в 2024 году

Эксперты: подготовка автомобиля к весне в 2024 году стоила 27 тыс. рублей

Согласно исследованию ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в текущем году подготовить машину к весне с учетом покупки летней резины стало дешевле, чем в прошлом.

Сумма подготовки авто к новому сезону снизилась на 2%, до 27 тысяч рублей. При этом без учета покупки новых покрышек подготовка подорожала на 12%, до 4,5 тыс. рублей. Услуги шиномонтажа, в среднем, возросли до 2,24 тыс. рублей (плюс 13% за год), а мойки – до 1088 рублей (+17%).

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Покрышки при этом, в среднем, подешевели до 5,6 тысячи (-8%), набор щеток стеклоочистителя вырос в цене, в среднем, до 942 рублей (+5%), стеклоомывающая жидкость подорожала до 277 рублей (+13%).

Авторы исследования заметили, что расходы на обслуживание машины увеличиваются. «Большинство игроков этого сектора представлено несетевыми организациями из малого и среднего бизнеса, которые закладывают в ценник большой спектр издержек, прежде всего на кадровый ресурс и расходы по соответствующей технике, расходным материалам», – отмечают авторы.

Ранее эксперт «За рулем» напомнил, что нужно проверить в машине после зимы.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
29.03.2024
Фото:Depositphotos
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