Гаишники изъяли у хозяина Dodge за 13 млн рублей сразу после покупки

Оренбургская ДПС изъяла у владельца Dodge за 13 млн спустя месяц после покупки

В Оренбурге сотрудники ДПС изъяли у владельца пикап Dodge Ram за 13 млн рублей спустя месяц после покупки, так как проверка показала, что автомобиль находится в розыске у Интерпола.

Уточняется, что инспекторы остановили машину на трассе М-5 при въезде в Оренбург. Ею управлял 36-летний гражданин иностранного государства. Проверка автомобиля по базе данных МВД показала, что Dodge находится в розыске. Владельца авто после этого доставили в полицию.

С его слов удалось установить, что эту машину он приобрел в феврале 2024 года за 13 млн рублей у друга, который купил ее в 2022 году на территории другого иностранного государства.

До окончания разбирательств ТС у мужчины изъяли и поставили на спецстоянку.

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Источник: Telegram-канал «Оренбургская Госавтоинспекция»