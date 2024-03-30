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Как на не ошибиться при покупке подержанного автомобиля: советы эксперта

Эксперт назвал три критерия для покупки автомобиля на российском вторичном рынке

В начале весны спрос на покупку подержанных автомобилей в России резко вырос. По данным аналитического агентства, в марте расходы россиян на автомобили с пробегом увеличились на 19% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 454,3 миллиарда рублей. Этот скачок объясняется несколькими факторами.

Во-первых, с российского рынка ушли многие известные автомобильные бренды из-за санкций. Их можно приобрести только по параллельному импорту, но цены намного выше обычных. Во-вторых, многие потребители с недоверием относятся к китайским автомобилям, которые сейчас активно выходят на рынок. Для них более привлекательны знакомые подержанные модели известных марок.

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По словам автоэксперта Сергея Зарубина, за последний год значительно вырос спрос на автомобили старше 10 лет – с 35,2% до 41,2%. Это объясняется их относительно низкой ценой по сравнению с более новыми машинами. Кроме того, увеличилась доля покупок автомобилей в возрасте от 5 до 9 лет – с 32,2% до 33,2%.

Зарубин отмечает, что покупать подержанный автомобиль самостоятельно для обычного водителя нежелательно. Он рекомендует три проверенных способа:

  • Покупка в автосалоне, предоставляющем гарантию на подержанные машины.
  • Подбор автомобиля с помощью двух независимых экспертов: одного, специализирующегося на кузовных работах, и другого, разбирающегося в ходовой части и двигателях.
  • Приглашение опытного знакомого, хорошо разбирающегося в подержанных машинах, чтобы он оценил потенциальные варианты для покупки.

Следование этим рекомендациям поможет избежать многих распространенных ошибок при покупке автомобиля с пробегом и сэкономить деньги на последующем ремонте. В условиях дефицита новых доступных моделей на российском рынке подержанный автомобиль становится все более привлекательным вариантом для многих автолюбителей.

Источник: Вечерняя Москва

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За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
30.03.2024
Фото:«За рулем»
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