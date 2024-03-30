Как на не ошибиться при покупке подержанного автомобиля: советы эксперта

Эксперт назвал три критерия для покупки автомобиля на российском вторичном рынке

В начале весны спрос на покупку подержанных автомобилей в России резко вырос. По данным аналитического агентства, в марте расходы россиян на автомобили с пробегом увеличились на 19% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 454,3 миллиарда рублей. Этот скачок объясняется несколькими факторами.

Во-первых, с российского рынка ушли многие известные автомобильные бренды из-за санкций. Их можно приобрести только по параллельному импорту, но цены намного выше обычных. Во-вторых, многие потребители с недоверием относятся к китайским автомобилям, которые сейчас активно выходят на рынок. Для них более привлекательны знакомые подержанные модели известных марок.

По словам автоэксперта Сергея Зарубина, за последний год значительно вырос спрос на автомобили старше 10 лет – с 35,2% до 41,2%. Это объясняется их относительно низкой ценой по сравнению с более новыми машинами. Кроме того, увеличилась доля покупок автомобилей в возрасте от 5 до 9 лет – с 32,2% до 33,2%.

Зарубин отмечает, что покупать подержанный автомобиль самостоятельно для обычного водителя нежелательно. Он рекомендует три проверенных способа:

Покупка в автосалоне, предоставляющем гарантию на подержанные машины.

Подбор автомобиля с помощью двух независимых экспертов: одного, специализирующегося на кузовных работах, и другого, разбирающегося в ходовой части и двигателях.

Приглашение опытного знакомого, хорошо разбирающегося в подержанных машинах, чтобы он оценил потенциальные варианты для покупки.

Следование этим рекомендациям поможет избежать многих распространенных ошибок при покупке автомобиля с пробегом и сэкономить деньги на последующем ремонте. В условиях дефицита новых доступных моделей на российском рынке подержанный автомобиль становится все более привлекательным вариантом для многих автолюбителей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Вечерняя Москва