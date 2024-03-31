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В ближайшем будущем на российском рынке станет втрое меньше «китайцев»

По данным экспертов, в будущем из 60 китайских брендов в России останется 10-20

По прогнозам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, в ближайшие годы число китайских автомобильных брендов, представленных в России, значительно сократится. Из нынешних 60 марок останется всего 10-20.

В настоящее время китайский автопром выпускает около 24-25 млн автомобилей в год при мощности производства порядка 30 млн. Стремление китайских компаний занять долю на российском рынке и продать как можно больше машин очевидно. Однако эксперты считают, что рынок не сможет вместить такое количество брендов.

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Согласно данным РОАД, в 2021 году в России официально присутствовали 4 российских, 14 китайских и 42 автобренда из других стран. В 2022 году это число сократилось до 16 марок (11 китайских и 5 российских), а в 2023 году выросло до 27 (20 китайских и 7 российских). На начало 2024 года в стране официально представлены 30 китайских и 7 российских автобрендов.

За первые два месяца 2024 года продажи новых автомобилей в России выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 201,3 тыс. единиц. Китайские бренды заняли около 56% рынка, российские - 34%, а остальные 10% распределились между другими марками.

Сокращение числа китайских автобрендов на российском рынке обусловлено рядом факторов. Во-первых, конкуренция в сегменте бюджетных автомобилей, где представлены большинство китайских марок, очень высока. Во-вторых, потребители становятся более требовательными к качеству и сервисному обслуживанию автомобилей. В-третьих, российские производители постепенно усиливают свои позиции на рынке и предлагают конкурентные модели.

Ожидается, что в ближайшие годы на российском рынке останутся только те китайские бренды, которые смогут предложить потребителям высокое качество, надежное сервисное обслуживание и привлекательную стоимость.

Источник: Известия

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За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 2
31.03.2024
Фото:«За рулем»
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