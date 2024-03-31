Hyundai превратил свой электрический хэтчбек в настоящий гоночный снаряд

Hyundai построил гоночный Ioniq 5 N для участия в моносерии Ioniq 5 N eN1 Cup

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил миру гоночный вариант своего электрического хэтчбека Ioniq 5, получившего название Ioniq 5 N. Новинка станет основой для одноименной гоночной серии Ioniq 5 N eN1 Cup, которая стартует в 2024 году.

Hyundai Ioniq 5 N

Гоночный Ioniq 5 N сохранил внешний вид своего дорожного аналога, однако претерпел значительные изменения в технической части. Он оснащен полноприводной системой с двумя электромоторами: 225-сильным спереди и 385-сильным сзади, что в сумме дает внушительные 650 л. с. Мощность передается через двухступенчатый инвертор из карбида кремния, который обеспечивает быструю зарядку. Зарядка батареи с 10 до 80 процентов занимает всего 18 минут.

Hyundai Ioniq 5 N

Для повышения управляемости и безопасности гоночный хэтчбек получил регулируемые амортизаторы, 18-дюймовые колеса с шинами-сликами и усиленные тормоза. Вес автомобиля составляет 1970 килограммов.

Внешне Ioniq 5 N eN1 Cup выделяется расширенными крыльями, стильным капотом и антикрылом, увеличивающим прижимную силу.

Особое внимание в гоночном хэтчбеке уделено безопасности. Салон оборудован каркасом безопасности, гоночными ковшеобразными сиденьями и многоточечными ремнями. Дополнительные меры безопасности включают специальную систему пожаротушения, перенесенный в безопасное место зарядный разъем и систему предупреждения об утечке тока с функцией автоматического обесточивания батареи.

Hyundai Ioniq 5 N

В 2024 году состоится тестовый сезон монокубка Ioniq 5 N eN1 Cup. Электромобили будут участвовать в гонках разного формата, чтобы оценить эффективность новой техники и определить оптимальный формат соревнований для гонщиков и зрителей.

Ioniq 5 N eN1 Cup станет новаторской серией, которая продемонстрирует потенциал электромобилей в автоспорте.

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Источник: Hyundai