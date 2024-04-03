А что, так можно было? Нельзя! Полиция нашла нелегальные АЗС
В Карачаево-Черкесии предприниматель построил две АЗС, не имея разрешения
В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность 40-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном предпринимательстве. В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции считают, что бизнесмен, не имея никаких законных оснований, построил и запустил в Усть-Джегуте две АЗС и два года получал прибыль.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 г в RDRC Racepark.
«Как установили полицейские, мужчина, не имея необходимых разрешительных документов, возвел две автозаправочные станции в городе Усть-Джегуте, нанял персонал и в период с 2022 года по 2024 год нелегально реализовывал бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на общую сумму свыше 30 млн рублей, что является особо крупным размером», – сообщила пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.
Одна из двух АЗС в Усть-Джегуте, на которую, по версии следствия, нет разрешающих документов
Следствие возбудило уголовные дел по части 2 статьи 171 УК РФ, а подозреваемый в незаконной деятельности предприниматель на время расследования отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении...
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: МВД Медиа
Фото:Unsplash | МВД Медиа
03.04.2024
Фото:Unsplash | МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0