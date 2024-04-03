А что, так можно было? Нельзя! Полиция нашла нелегальные АЗС

В Карачаево-Черкесии предприниматель построил две АЗС, не имея разрешения

В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность 40-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном предпринимательстве. В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции считают, что бизнесмен, не имея никаких законных оснований, построил и запустил в Усть-Джегуте две АЗС и два года получал прибыль.

«Как установили полицейские, мужчина, не имея необходимых разрешительных документов, возвел две автозаправочные станции в городе Усть-Джегуте, нанял персонал и в период с 2022 года по 2024 год нелегально реализовывал бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на общую сумму свыше 30 млн рублей, что является особо крупным размером», – сообщила пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Одна из двух АЗС в Усть-Джегуте, на которую, по версии следствия, нет разрешающих документов

Следствие возбудило уголовные дел по части 2 статьи 171 УК РФ, а подозреваемый в незаконной деятельности предприниматель на время расследования отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении...

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Источник: МВД Медиа