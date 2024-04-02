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У чемпионата мира по мотогонкам MotoGP новый хозяин — сумма сделки 418 млрд рублей

Владельцы Формулы-1 выкупили контрольный пакет акций чемпионата мира MotoGP

Компания Liberty Media, владелец чемпионата по автогонкам Формула-1, объявила о приобретении чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP. Об этом написали обе компании в своих аккаунтах в соцсетях.

Отмечается, что сумма сделки составила более 4,2 млрд евро (418,7 млрд рублей по актуальному курсу). Liberty Media приобретет 86% акций компании Dorna — она владела серией MotoGP с 1992 года. Теперь у руководства останется пакет примерно в 14% доли в бизнесе. Стоимость акционерного капитала составляет 3,5 млрд евро. Предполагается, что существующий долг MotoGP останется без изменений, сделку планируют завершить к концу 2024 года.

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Экс-генеральный директор Dorna Кармело Эспелета, занимавший пост с 1994 года, сохранит свою должность и вместе со своей командой продолжит руководство компанией. Компания базируется в испанском Мадриде. Liberty Media принадлежала американскому бизнесмену Джону Мэлоуну, в 2017 году она выкупила Формулу-1 за 4,4 млрд долларов, в настоящее время рыночная стоимость франшизы оценивается более чем в 15 млрд долларов.

Источник: rsport.ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
02.04.2024
Фото:Wikimedia
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