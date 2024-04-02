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Путин указал на особую ответственность ГИБДД

Президент РФ поручил ГИБДД внедрять передовые технологии безопасности на дороге

Президент РФ на расширенном заседании коллегии МВД 2 апреля призвал сотрудников ГИБДД активнее повышать безопасность на дорогах и внедрять передовые технологии безопасности.

Глава государства отметил, что благодаря реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» были обновлены многие федеральные трассы. На данном этапе особый акцент будет делаться на развитии сети региональных и местных дорог, заявил Путин.

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Он прибавил, что автомобильные потоки будут расти, поэтому ГИБДД необходимо заняться активным внедрением передовых технологий безопасности. Важно заниматься просветительской работой, отметил президент РФ.

Также он сообщил, что по итогам 2023 года на российских дорогах количество аварий возросло на 4,5%, погибших также стало больше, их количество составило 14,5 тыс., а еще 166,5 тыс. были ранены в ДТП.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
02.04.2024
Фото:Wikimedia
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