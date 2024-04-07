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Загадочный грузовик российской сборки – первое видео!

MotorProject показал грузовик Хант для сверхтяжелого автопоезда

Недавно в Сети появилось видео из карьера в Миассе, и среди всего множества разнообразных грузовиков, там работающих, промелькнул новый Хант – машина, которую еще мало кто видел. В Миассе есть Завод тяжелых машин (ЗТМ), выпускающий специальную технику для сложных дорожных и климатических условий.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Хант – новое детище ЗТМ. Как и в других продуктах компании, инжиниринг тут российский, а агрегатная база, в основном, китайская. С первого взгляда может показаться, что перед нами обычный тяжелый четырехосный самосвал, однако тут стоит обратить внимание на кузов.

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Механизм опрокидывания скомпонован у заднего торца самосвальной платформы. Опрокидывание кузова с таким механизмом может осуществляться только набок. А значит, перед нами «голова» автопоезда!

Такие машины довольно часто используют в карьерах – самосвал плюс тяжелый прицеп со схожим кузовом. Техника довольно специфичная, и в последнее нелегкое время с закупками ее за рубежом возникли вполне понятные проблемы. Значит, надо пробовать собирать свое. Насколько это получилось, узнаем из видео!

Источник: MotorProject

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:vk.com / hant8x8
Количество просмотров 2
07.04.2024
Фото:vk.com / hant8x8
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