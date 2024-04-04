С каждого большегруза в 4-кратном размере — обман «Платона» ударит по карману

Минтранс в 4 раза увеличит штраф для грузовиков за неоплату проезда по трассам

Размер штрафа для большегрузов, не оплачивающих проезд по дорогам страны, увеличится в четыре раза. Соответствующий законопроект Минтранса могут внести на рассмотрение Госдумы РФ в ближайшее время.

Заместитель директора Департамента госполитики в области дорожного хозяйства Антон Козлов в ходе совещания в Комитете Госдумы РФ по транспорту сообщил, что документ находится в высокой степени согласования.

Речь идет о системе «Платон», которая следит за тем, чтобы за каждый пройденный по федеральным дорогам километр владельцы грузовиков тяжелее 12 тонн платили 3,05 рубля, все вырученные средства направляются на ремонт дорог.

Штраф ввели в 2020 году, его размер составляет до 5 тысяч рублей за неоплаченный проезд по платным дорогам, это требование распространяется на всех участников движения. Меру регламентирует соответствующая статья в Кодексе административных правонарушений (КоАП).

Но некоторые перевозчики пренебрегают оплатой, игнорируя систему «Платон», поэтому в Минтрансе предложили увеличить сумму штрафа в четыре раза – до 20 тысяч рублей. Причем изменения коснутся и иностранных перевозчиков в том числе: их не будут выпускать с территории РФ, если они не внесут плату за проезд по платным трассам.

Напомним, система взимания платы «Платон» функционирует с 2015 года, тариф каждый год индексируют. Система контролирует больше 50 тысяч километров российских дорог, водители большегрузов должны приобретать бортовые устройства для оплаты фактически пройденного расстояния.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: pnp.ru