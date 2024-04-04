#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota выпустила новый надежный кроссовер по цене Lada Niva Legend
4 апреля
Toyota выпустила новый надежный кроссовер по цене Lada Niva Legend
Toyota запустила продажи кроссовера Toyota...
МЧС задействовало 12 единиц техники для ликвидации последствий аварии на трассе
4 апреля
МЧС задействовало 12 единиц техники для ликвидации последствий аварии на трассе
На трассе М-4 «Дон» силами МЧС ликвидируются...
Россияне отказываются от личных автомобилей: цены неподъемные
4 апреля
Россияне отказываются от личных автомобилей: цены неподъемные
Эксперт Ломанов: Такси и каршеринг приходят на...

Toyota выпустила новый надежный кроссовер по цене Lada Niva Legend

Toyota запустила продажи кроссовера Toyota Urban Cruiser Taiser в Индии

Новая модель Toyota Urban Cruiser Taiser начнут продавать в Индии по цене от 774 тысяч до 1,3 миллиона рупий (860 000-1 440 000 рублей по текущему курсу). Примерно столько же в РФ стоят новая Niva Legend и Niva Bronto.

Toyota Urban Cruiser Taiser можно считать аналогом Suzuki Fronx: модели построены на одной платформе, у них схожие силовые агрегаты и одинаковые кузовные панели, за исключением нескольких элементов. У кроссовера Toyota оригинальное оформление решетки радиатора, другие бамперы и слегка измененные задние фонари, соединенные между собой световой полосой во всю ширину кормы.

Toyota Urban Cruiser Taiser
Toyota Urban Cruiser Taiser
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Lada Vesta АТ: как едет? Какой расход? Что насчет ресурса?

Новинка оснащена 1,2-литровым четырехцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 90 л.с. и 1,0-литровым турбомотором Boosterjet на 100 л. с. Что касается коробок передач, то предлагаются 5-ступенчатая механика и 6-диапазонный автомат на выбор. Также есть модификация CNG на природном газе.

Среди опций: информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона. Также в числе оборудования шесть подушек безопасности, электронная система стабилизации (ESP), система помощи при движении на подъеме и ABS с EBD.

Toyota Urban Cruiser Taiser
Toyota Urban Cruiser Taiser

Ранее «За рулем» писал о том, что в ГИБДД объяснили, почему нужно избавиться от ветровиков на стеклах автомобиля.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Toyota India

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Toyota
04.04.2024
Фото:Unsplash | Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0