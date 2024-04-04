Toyota выпустила новый надежный кроссовер по цене Lada Niva Legend

Toyota запустила продажи кроссовера Toyota Urban Cruiser Taiser в Индии

Новая модель Toyota Urban Cruiser Taiser начнут продавать в Индии по цене от 774 тысяч до 1,3 миллиона рупий (860 000-1 440 000 рублей по текущему курсу). Примерно столько же в РФ стоят новая Niva Legend и Niva Bronto.

Toyota Urban Cruiser Taiser можно считать аналогом Suzuki Fronx: модели построены на одной платформе, у них схожие силовые агрегаты и одинаковые кузовные панели, за исключением нескольких элементов. У кроссовера Toyota оригинальное оформление решетки радиатора, другие бамперы и слегка измененные задние фонари, соединенные между собой световой полосой во всю ширину кормы.

Toyota Urban Cruiser Taiser

Новинка оснащена 1,2-литровым четырехцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 90 л.с. и 1,0-литровым турбомотором Boosterjet на 100 л. с. Что касается коробок передач, то предлагаются 5-ступенчатая механика и 6-диапазонный автомат на выбор. Также есть модификация CNG на природном газе.

Среди опций: информационно-развлекательная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, климат-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона. Также в числе оборудования шесть подушек безопасности, электронная система стабилизации (ESP), система помощи при движении на подъеме и ABS с EBD.

Toyota Urban Cruiser Taiser

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Источник: Toyota India