На Госавтоинспекцию увеличилась нагрузка — в МВД объяснили причину очередей

В МВД объяснили очереди в ГАИ Москвы сезонным увеличением потока

Распространившаяся в СМИ информация о том, что в подразделениях столичной Госавтоинспекции возникли сложности при получении госуслуги, а конкретно — талона электронной очереди, не является корректной. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сослалась на своих коллег из УГИБДД ГУ МВД России по Москве и подчеркнула, что увеличение «живых» очередей объясняется сезонным увеличением потока.

«В связи с вступившими в силу изменениями в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, выдачи и обмена водительских удостоверений, а также в связи с сезонным увеличением числа регистраций и постановок на учет автотранспортных средств возросла нагрузка на регистрационно-экзаменационные подразделения», — написала официальный представитель МВД в паблике.

Ирина Волк подчеркнула, что во всех подразделениях ГАИ Москвы приняты необходимые меры для оказания госуслуг непосредственно в день обращения. Сотрудники принимают граждан до последнего посетителя, заверила представитель ведомства.

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Источник: t.me/IrinaVolk_MVD