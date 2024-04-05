Огромный ресурс мотора, хорошая защита от коррозии – кроссовер за 1 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать SsangYong Actyon в отличном состоянии

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказывает о рынке недорогих компактных кроссоверов 4×2 с автоматом. Он подобрал несколько вариантов машин в возрасте около 10 лет, с пробегом 100-200 тысяч км и ценой от 1 до 1,2 млн рублей. Одним из нетривиальных пунктов подборки стал SsangYong Actyon.

SsangYong Actyon

Такие машины для российского рынка собирали во Владивостоке. Модель задумывали как богатую за умеренные деньги: с оснащением полный порядок, и защита от коррозии недурна. Но проблемы есть. Эксперт рассказывает о них и в некоторых случаях – находит пути их минимизировать.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Большинство Актионов на вторичке – с дизелем D20DTF, сочетаемым с австралийским автоматом BTR DSI‑6 M11. И дизель не подарок, и автомат откровенно слаб – рекомендовать грешно.

Нормальный автомат 6F24 (модернизированный Hyundai A6MF1, многие детали взаимозаменяемы) дружит только с бензиновым мотором. Таких машин меньше и стоят они дороже.

Атмосферник G20DF (149 л. с.) – чугунный блок, распределенный впрыск, АИ‑92. Картину портит натяжитель цепи ГРМ. Если быть готовым его менять каждые 80–100 тысяч км (иногда вместе с цепью) и бороться с течами, то с мотором жить можно – ресурс его огромен.

Еще у Актиона не очень стойкая ходовая и часто глючит электроника. В конечном итоге он видится слишком хлопотным в обслуживании. Плюс ситуация с запчастями – фирма SsangYong пережила банкротство и три года пребывает в «реструктуризации».

Если SsangYong кажется выбором неоптимальным, предлагаем изучить все варианты за эти деньги в новом материале «За рулем»!