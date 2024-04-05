Огромный ресурс мотора, хорошая защита от коррозии – кроссовер за 1 млн рублей
В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказывает о рынке недорогих компактных кроссоверов 4×2 с автоматом. Он подобрал несколько вариантов машин в возрасте около 10 лет, с пробегом 100-200 тысяч км и ценой от 1 до 1,2 млн рублей. Одним из нетривиальных пунктов подборки стал SsangYong Actyon.
Такие машины для российского рынка собирали во Владивостоке. Модель задумывали как богатую за умеренные деньги: с оснащением полный порядок, и защита от коррозии недурна. Но проблемы есть. Эксперт рассказывает о них и в некоторых случаях – находит пути их минимизировать.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
— Большинство Актионов на вторичке – с дизелем D20DTF, сочетаемым с австралийским автоматом BTR DSI‑6 M11. И дизель не подарок, и автомат откровенно слаб – рекомендовать грешно.
Нормальный автомат 6F24 (модернизированный Hyundai A6MF1, многие детали взаимозаменяемы) дружит только с бензиновым мотором. Таких машин меньше и стоят они дороже.
Атмосферник G20DF (149 л. с.) – чугунный блок, распределенный впрыск, АИ‑92. Картину портит натяжитель цепи ГРМ. Если быть готовым его менять каждые 80–100 тысяч км (иногда вместе с цепью) и бороться с течами, то с мотором жить можно – ресурс его огромен.
Еще у Актиона не очень стойкая ходовая и часто глючит электроника. В конечном итоге он видится слишком хлопотным в обслуживании. Плюс ситуация с запчастями – фирма SsangYong пережила банкротство и три года пребывает в «реструктуризации».
Если SsangYong кажется выбором неоптимальным, предлагаем изучить все варианты за эти деньги в новом материале «За рулем»!
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Отзывы о Ssang Yong Actyon (3)
Комфортный, хорошая эргономика, динамичный
на бензиновом гремит цепь
Это второй Ssang Yong Actyon , на первом за 3 года проехал 85 000 км, менял сален- блоки по гарантии, колодки поменял сам. Больше никаких проблем не было. Сдал в Трейд-ин, причем вполне удачно, доплатил и взял новую. На втором пробег 50 000 км за 2 года, пока без проблем. Расход по трассе 7.3- 8 л на сотню. Оба бензиновые, КПП механика, дизель не рассматривал, т.к в регионе зимой температура опускается до -35. а иногда и больше. Эксплуатация круглый год. Зимой почти все время стоит у дома. По вопросу дорогого ТО могу посоветовать - покупайте все расходники сами, свечи оригинал иридиевые можно найти за 1200 руб, фильтры тоже недорогие и меняйте сами, на плановое ТО приезжайте только для замены масла, масло везите свое, я использую Total Quartz Ineo MC3 5W/30, 100% замена оригинальному. Знакомый брал авто в тоже время и решил сэкономить на масле, на 45 тыс пришлось менять цепь. Машина хорошая, сделана добротно, но требует внимания и грамотной эксплуатации.