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Что ждет китайские бренды при возвращении «европейцев» на российский рынок?

Возвращение западных автобрендов в Россию создаст трудности для китайских марок

По мнению Александра Ревского, исполнительного директора «Аймарс Медиа», если европейские марки вернутся в ближайшие год-два, китайские бренды могут столкнуться с серьезными проблемами. Он отмечает, что до уровня «love»-марок, аналогичных немецким концернам, китайские компании в репутационном плане не подобрались даже близко.

Он напоминает, что до 2022 года китайские марки практически не выходили на российский рынок из-за высокой конкуренции, нехватки дилерских и сервисных центров, а также низкого качества автомобилей. Однако в настоящее время такого разрыва между западными и китайскими автомобилями нет.

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Однако Ревский также подчеркивает, что процесс возвращения в Россию для западных брендов также может быть болезненным.

Помимо конкуренции с китайскими автокомпаниями, западные бренды будут сталкиваться с другими проблемами, такими как логистические ограничения, отток квалифицированных кадров и необходимость инвестировать в восстановление дилерской сети.

Источник: Quto

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
06.04.2024
Фото:Depositphotos
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