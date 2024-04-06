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Крепкая подвеска, большой багажник, АКП — удачный кроссовер чуть дороже миллиона

Эксперт «За рулем» указал, какая комплектация Skoda Yeti наиболее надежна

При выборе автомобиля на «вторичке» в первую очередь люди руководствуются надежностью того или иного экземпляра.

Больше всего страхов вызывает АКПП, так как это сложный и «нежный» агрегат, не терпящий наплевательского отношения.

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Кроссоверы с АКП не дороже 1,2 млн – 6 лучших вариантов

Эксперт самого авторитетного автомобильного издания в России «За рулем» Сергей Зиновьев выяснил все недостатки различных комплектаций Skoda Yeti и дал рекомендации по выбору данного автомобиля на вторичном рынке, выделив комплектацию с самым удачным сочетанием двигателя и коробки передач.

Skoda Yeti
Skoda Yeti

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Гидроавтомат появился только в 2014 году после рестайлинга – вместе с атмосферным мотором. И это единственная комбинация, которой ремонт тысяч на двести рублей после 150 тысяч км может потребоваться еще нескоро.

Yeti собирали в Нижнем Новгороде. Мотор CWVA 1.6 (110 л. с.), знакомый нам также по Polo из Калуги. При модернизации решили проблему стучащих юбок поршней, остались только возрастные течи и масложор. АИ92 не запрещен, но от него вредоносные процессы развиваются быстрее, так что нет особого смысла экономить на топливе.

Автомат тот же, что у Polo, – это VW 09G (Aisin TF60SN). Есть у него пара слабых мест таких, как втулка маслонасоса и прокладка поршня К2. Но в целом агрегат нормальный. При хорошем обслуживании и маломощных моторах (более мощные вызывают перегрев) серьезный ремонт требуется не ранее 200 тысяч км.

В остальном очень удачный и сбалансированный автомобиль. К быстрой коррозии не склонен, подвеска крепкая, мелкие поломки редки.

Интерьер Skoda Yeti

А какие еще кроссоверы с АКПП можно купить за миллион с небольшим? Читайте в новом материале «За рулем»!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Skoda
Количество просмотров 3
06.04.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Yeti (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Yeti  2013
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Комфорт, прекрасная управляемость, динамика, абсолютная надёжность, неугоняемая - мизерная цена КАСКО, адекватная цена ТО.

Недостатки:

Мал ход отбоя подвески.

Комментарий:

За 80000км пробега пришлось заменить одну лампу подсветки номера (20 рублей и минута работы) А больше и комментировать нечего - идеальный автомобиль для своего класса!

+9