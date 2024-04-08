Известны цены на новый Hyundai Santa Fe
Представительство марки Hyundai объявило цены на Santa Fe в тенге и начало прием заказов. Модель доступна в шести комплектациях с полным приводом и двигателями 2.5 л: атмосферным (194 л.с.) или турбированным (281 л.с.). Атмосферный двигатель агрегатируется 8-диапазонным автоматом, турбированный – 8-ступенчатым роботом.
Начальная цена кроссовера в Казахстане – 19 390 000 тенге (4 млн рублей) за базовую версию Travel, а топовое исполнение Calligraphy (с турбомотором и роботизированной трансмиссией) обойдется с 26 990 тенге (5,6 млн рублей; 6-местное исполнение).
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Габариты автомобиля: 4830х1900х1745 мм, колесная база – 2815 мм.
Базовая комплектация включает 4 подушки безопасности, парктроники, бесключевой доступ, электропривод пятой двери, двухзонный климат- и круиз-контроль, подогрев сидений и зеркал, 12,3-дюймовую медиасистему, кожаный салон, датчики света и дождя, беспроводную зарядку и другие опции.
Santa Fe доступен в 5-, 6- и 7-местном вариантах исполнения. В версии Calligraphy салон и руль отделаны кожей Nappa, установлены 21-дюймовые диски, кузов украшен декоративными элементами темного хрома, а в салоне применена отделка под дерево.
Среди нововведений – увеличенная высота открытия багажника, панорамный изогнутый дисплей, двойная беспроводная зарядка для телефона и собственная система охлаждения для гаджетов.
Поставки нового Santa Fe казахстанским дилерам стартуют до конца весны, пока в салонах идет распродажа кроссоверов уходящего поколения.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Hyundai
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .