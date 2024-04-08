Известны цены на новый Hyundai Santa Fe

В Казахстане стартовали продажи Hyundai Santa Fe пятого поколения

Представительство марки Hyundai объявило цены на Santa Fe в тенге и начало прием заказов. Модель доступна в шести комплектациях с полным приводом и двигателями 2.5 л: атмосферным (194 л.с.) или турбированным (281 л.с.). Атмосферный двигатель агрегатируется 8-диапазонным автоматом, турбированный – 8-ступенчатым роботом.

Начальная цена кроссовера в Казахстане – 19 390 000 тенге (4 млн рублей) за базовую версию Travel, а топовое исполнение Calligraphy (с турбомотором и роботизированной трансмиссией) обойдется с 26 990 тенге (5,6 млн рублей; 6-местное исполнение).

Габариты автомобиля: 4830х1900х1745 мм, колесная база – 2815 мм.

Базовая комплектация включает 4 подушки безопасности, парктроники, бесключевой доступ, электропривод пятой двери, двухзонный климат- и круиз-контроль, подогрев сидений и зеркал, 12,3-дюймовую медиасистему, кожаный салон, датчики света и дождя, беспроводную зарядку и другие опции.

Santa Fe доступен в 5-, 6- и 7-местном вариантах исполнения. В версии Calligraphy салон и руль отделаны кожей Nappa, установлены 21-дюймовые диски, кузов украшен декоративными элементами темного хрома, а в салоне применена отделка под дерево.

Среди нововведений – увеличенная высота открытия багажника, панорамный изогнутый дисплей, двойная беспроводная зарядка для телефона и собственная система охлаждения для гаджетов.

Поставки нового Santa Fe казахстанским дилерам стартуют до конца весны, пока в салонах идет распродажа кроссоверов уходящего поколения.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Hyundai