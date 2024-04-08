АВТОВАЗ начал производство Lada Granta с «автоматом»
АВТОВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных АКП. В первой партии таких авто будет около 5 тыс. штук, машины будут выпускать на протяжении года. Дату начала продаж и цены объявят позднее, сказано в сообщении компании.
Несколько сотен Lada Granta с автоматической трансмиссией поставят в рамках контракта с соцслужбами для людей с ограниченными возможностями. Эти машины будут дополнительно оснащены специальными устройствами, упрощающими управление для людей с инвалидностью, включая случаи с ампутацей.
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Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что Granta с АКП — один из примеров того, что компания постепенно возвращает в машины опции, временно утраченные в связи с усилением санкционного давления.
Ранее «За рулем» сообщал, что любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Lada.ru
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...