АВТОВАЗ начал производство Lada Granta с «автоматом»

АВТОВАЗ выпустит 5 тыс. Lada Granta с АКП за год

АВТОВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных АКП. В первой партии таких авто будет около 5 тыс. штук, машины будут выпускать на протяжении года. Дату начала продаж и цены объявят позднее, сказано в сообщении компании.

Несколько сотен Lada Granta с автоматической трансмиссией поставят в рамках контракта с соцслужбами для людей с ограниченными возможностями. Эти машины будут дополнительно оснащены специальными устройствами, упрощающими управление для людей с инвалидностью, включая случаи с ампутацей.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что Granta с АКП — один из примеров того, что компания постепенно возвращает в машины опции, временно утраченные в связи с усилением санкционного давления.

Ранее «За рулем» сообщал, что любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел.

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Источник: Lada.ru