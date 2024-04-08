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АВТОВАЗ начал производство Lada Granta с «автоматом»

АВТОВАЗ выпустит 5 тыс. Lada Granta с АКП за год

АВТОВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных АКП. В первой партии таких авто будет около 5 тыс. штук, машины будут выпускать на протяжении года. Дату начала продаж и цены объявят позднее, сказано в сообщении компании.

Несколько сотен Lada Granta с автоматической трансмиссией поставят в рамках контракта с соцслужбами для людей с ограниченными возможностями. Эти машины будут дополнительно оснащены специальными устройствами, упрощающими управление для людей с инвалидностью, включая случаи с ампутацей.

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Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что Granta с АКП — один из примеров того, что компания постепенно возвращает в машины опции, временно утраченные в связи с усилением санкционного давления.

Ранее «За рулем» сообщал, что любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел.

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Источник: Lada.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
08.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-40