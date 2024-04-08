Рассказываем, можно ли «запороть» вариатор Лады Весты 1.8 Evo!
Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков протестировал Ладу Весту 1.8 Evo с китайским вариатором WanLiYang и рассказал, как в самом начале теста решил сократить путь и попал на лесную дорожку. На ней ему пришлось изрядно побуксовать, и в какой-то момент гарь пошла в салон... Вскоре удалось разобраться, в чем была причина ее возникновения.
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Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
— Гарь шла не от вариатора – от шин. Установленный на Весте вариатор CVT18 фирмы WanLiYang имеет защиту от перегрева. Если переусердствовать, на панели появится предупреждающая надпись. Именно предупреждающая: ехать можно и дальше, только без фанатизма, дав вариатору «проветриться».
Отдельного радиатора у вариатора нет – лишь небольшой теплообменник. Вазовцы говорят, что в ходе долгих испытаний, в которых участвовало более полусотни предсерийных машин, они не смогли вывести вариатор в режим перегрева.
Наши люди – смогут! Если раскаленным летом от души побуксовать в песке – эффект будет. Либо при долгом движении на предельной скорости с педалью в пол – тоже по жаре. А сейчас, при нулевой температуре – ему хоть бы хны.
Прочие нюансы новой Lada Vesta АТ раскрываем в новом материале «За рулем»!
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