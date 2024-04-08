#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Владельцам китайских машин ремонт теперь обойдется дешевле
8 апреля
Владельцам китайских машин ремонт теперь обойдется дешевле
НАПИ: цены на запчасти для китайских авто...
В России запретят убирать триколор с номеров
8 апреля
В России запретят убирать триколор с номеров
Хинштейн: флаг России на номерах авто может...
В Госдуме обсудили, как противостоять угрозам, сдерживающим развитие автопрома РФ
8 апреля
В Госдуме обсудили, как противостоять угрозам, сдерживающим развитие автопрома РФ
Глава АВТОВАЗа Соколов: необходимо защитить...

Рассказываем, можно ли «запороть» вариатор Лады Весты 1.8 Evo!

Эксперт Кадаков рассказал, при каких условиях перегреется вариатор новой Весты

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков протестировал Ладу Весту 1.8 Evo с китайским вариатором WanLiYang и рассказал, как в самом начале теста решил сократить путь и попал на лесную дорожку. На ней ему пришлось изрядно побуксовать, и в какой-то момент гарь пошла в салон... Вскоре удалось разобраться, в чем была причина ее возникновения.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Гарь шла не от вариатора – от шин. Установленный на Весте вариатор CVT18 фирмы WanLiYang имеет защиту от перегрева. Если переусердствовать, на панели появится предупреждающая надпись. Именно предупреждающая: ехать можно и дальше, только без фанатизма, дав вариатору «проветриться».

Отдельного радиатора у вариатора нет – лишь небольшой теплообменник. Вазовцы говорят, что в ходе долгих испытаний, в которых участвовало более полусотни предсерийных машин, они не смогли вывести вариатор в режим перегрева.

Наши люди – смогут! Если раскаленным летом от души побуксовать в песке – эффект будет. Либо при долгом движении на предельной скорости с педалью в пол – тоже по жаре. А сейчас, при нулевой температуре – ему хоть бы хны.

Прочие нюансы новой Lada Vesta АТ раскрываем в новом материале «За рулем»!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
08.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0