Еще один автобус застрял на ж/д переезде! (видео)
Как будто в продолжение темы аварии на железнодорожных путях буквально пару дней спустя после трагических событий в Ярославской области похожий эпизод приключился в Новосибирской области. К счастью, с иными последствиями.
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Рейсовый автобус «Чаны – Погорелка» сломался прямо на путях при преодолении ж/д переезда. В салоне были пассажиры, причем шестеро из них – дети... При общей схожести этих эпизодов – автобус с пассажирами, ж/д переезд, неожиданные проблемы – обстоятельства новосибирского случая были несколько другими.
Во-первых, не было фактора незаконно поднятого шлагбаума, а значит, и поезда поблизости не было. Во-вторых, водитель поступил грамотно: тут же высадил пассажиров и включил аварийную сигнализаций.
В-третьих, прямо за автобусом шла патрульная машина ГИБДД. Майор Дмитрий Пахотин и лейтенант Закир Хасанов при помощи нескольких очевидцев быстро откатили автобус с рельсов – и на этом инцидент был исчерпан. Пассажиров доставили до пункта назначения другим автобусом... Пронесло! Но лучше бы автобус был исправен.
Источник: МВД Медиа
- «За рулем» можно смотреть на YouTube