Еще один автобус застрял на ж/д переезде! (видео)

В Новосибирской области инспекторы ДПС спасли сломавшийся на переезде автобус

Как будто в продолжение темы аварии на железнодорожных путях буквально пару дней спустя после трагических событий в Ярославской области похожий эпизод приключился в Новосибирской области. К счастью, с иными последствиями.

Рейсовый автобус «Чаны – Погорелка» сломался прямо на путях при преодолении ж/д переезда. В салоне были пассажиры, причем шестеро из них – дети... При общей схожести этих эпизодов – автобус с пассажирами, ж/д переезд, неожиданные проблемы – обстоятельства новосибирского случая были несколько другими.

Во-первых, не было фактора незаконно поднятого шлагбаума, а значит, и поезда поблизости не было. Во-вторых, водитель поступил грамотно: тут же высадил пассажиров и включил аварийную сигнализаций.

В-третьих, прямо за автобусом шла патрульная машина ГИБДД. Майор Дмитрий Пахотин и лейтенант Закир Хасанов при помощи нескольких очевидцев быстро откатили автобус с рельсов – и на этом инцидент был исчерпан. Пассажиров доставили до пункта назначения другим автобусом... Пронесло! Но лучше бы автобус был исправен.

Источник: МВД Медиа