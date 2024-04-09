Японцы обновили популярный у россиян кроссовер — официальная премьера в апреле
Европейские офисы японского производителя Nissan распространили в Сети официальный видеотизер с новой моделью. Конкретное название не указано, но видеоряд содержит картинку таблички Qashqai. Вполне вероятно, что речь идет о предстоящей премьере паркетника после его модернизации.
Дебют третьего поколения Qashqai состоялся в 2021 году, причем модель получилась настолько удачной, что в Европе по итогам 2023 года продажи выросли на 25%, а седан занял 19-е место в общем списке бестселлеров.
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Судя по тизеру, обновленный Nissan Qashqai получит новую головную оптику, на кадрах видны прямые ходовые огни, расположенные сверху. При этом нижние секции интегрированы в радиаторную решетку, которая увеличилась в размере, кроме того, блоки основных фар тоже другие.
Что касается габаритов, скорее всего, они несильно изменятся, а в салоне обновят приборную панель и мультимедийную систему. Также могут заменить материалы отделки салона.
На текущий момент нет никакой информации о силовом агрегате, в Европе сейчас делают ставку на гибриды, а у актуального Nissan Qashqai таких версий две. Базовые версии кроссовера представлены мягким гибридом с бензиновой турбо-«четверкой» 1.3 (140 или 158 л.с.), 12-вольтовым стартер-генератором и компактной литий-ионной батареей. Более дорогие варианты оснащены системой e-Power: бензиновая турбо-«тройка» 1.5 (157 л.с.) работает только как генератор, передние же колеса вращает электромотор мощностью 190 л.с.
Официальная дата онлайн-презентации рестайлингового Nissan Qashqai запланирована на 17 апреля, что касается стоимости, то цена дореформенного паркетника в Германии стартует от 29,440 тыс. евро (примерно 2,95 млн рублей по текущему курсу).
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Источник: kolesa.ru
Отзывы о Nissan Qashqai (26)
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.