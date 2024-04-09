Японцы обновили популярный у россиян кроссовер — официальная премьера в апреле

В Сети показали официальный тизер модернизированного кроссовера Nissan Qashqai

Европейские офисы японского производителя Nissan распространили в Сети официальный видеотизер с новой моделью. Конкретное название не указано, но видеоряд содержит картинку таблички Qashqai. Вполне вероятно, что речь идет о предстоящей премьере паркетника после его модернизации.

Дебют третьего поколения Qashqai состоялся в 2021 году, причем модель получилась настолько удачной, что в Европе по итогам 2023 года продажи выросли на 25%, а седан занял 19-е место в общем списке бестселлеров.

Судя по тизеру, обновленный Nissan Qashqai получит новую головную оптику, на кадрах видны прямые ходовые огни, расположенные сверху. При этом нижние секции интегрированы в радиаторную решетку, которая увеличилась в размере, кроме того, блоки основных фар тоже другие.

Что касается габаритов, скорее всего, они несильно изменятся, а в салоне обновят приборную панель и мультимедийную систему. Также могут заменить материалы отделки салона.

На текущий момент нет никакой информации о силовом агрегате, в Европе сейчас делают ставку на гибриды, а у актуального Nissan Qashqai таких версий две. Базовые версии кроссовера представлены мягким гибридом с бензиновой турбо-«четверкой» 1.3 (140 или 158 л.с.), 12-вольтовым стартер-генератором и компактной литий-ионной батареей. Более дорогие варианты оснащены системой e-Power: бензиновая турбо-«тройка» 1.5 (157 л.с.) работает только как генератор, передние же колеса вращает электромотор мощностью 190 л.с.

Официальная дата онлайн-презентации рестайлингового Nissan Qashqai запланирована на 17 апреля, что касается стоимости, то цена дореформенного паркетника в Германии стартует от 29,440 тыс. евро (примерно 2,95 млн рублей по текущему курсу).

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Источник: kolesa.ru