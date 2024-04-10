#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Махачкалинцу, оштрафованному за руку у лица, советуют идти в ГИБДД
10 апреля
Махачкалинцу, оштрафованному за руку у лица, советуют идти в ГИБДД
В Дагестане водителю пришел штраф с камеры за...
Эксперт напомнил, что делают китайские бренды, чтобы закрепиться на нашем рынке
10 апреля
Эксперт напомнил, что делают китайские бренды, чтобы закрепиться на нашем рынке
Юрий Урюков: Китайские автопроизводители...
Масла Rolf превзошли европейские стандарты качества
10 апреля
Масла Rolf превзошли европейские стандарты качества
Rolf Lubricants GmbH провел серию испытаний...

Махачкалинцу, оштрафованному за руку у лица, советуют идти в ГИБДД

В Дагестане водителю пришел штраф с камеры за поднесенную к лицу руку

Информационные технологии все прочнее входят в нашу жизнь. В частности, с целью обеспечения безопасности на дорогах видеокамеры фиксируют все нарушения. Камеры уже научились распознавать большое количество правонарушений.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, в рамках развития системы автоматической фиксации нарушений ПДД в России функционируют почти 24 тысячи стационарных и более 3 тысяч передвижных комплексов фотовидеофиксации.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Камеры начали штрафовать за стоянку на направляющих островках

Хотя иногда не обходится без казусов: например, водителю из Дагестана пришел штраф за поднесенную к лицу руку – камера расценила такой жест как общение по мобильному телефону во время управления автомобилем.

При этом сам водитель утверждает, что не пользовался телефоном, и собирается обжаловать выписанный штраф. Хотя на опубликованном кадре с камеры фиксации четко видно, что мужчина держит левую руку у лица.

Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева заявила, что водитель из Махачкалы может написать заявление в адрес руководства Госавтоинспекции МВД Дагестана для досудебного разбирательства. В качестве самого доступного способа было рекомендовано оставить обращение на сайте ГИБДД РФ.

Источник: РИА Новости

Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг 402 м
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
10.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0