Махачкалинцу, оштрафованному за руку у лица, советуют идти в ГИБДД

В Дагестане водителю пришел штраф с камеры за поднесенную к лицу руку

Информационные технологии все прочнее входят в нашу жизнь. В частности, с целью обеспечения безопасности на дорогах видеокамеры фиксируют все нарушения. Камеры уже научились распознавать большое количество правонарушений.

По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, в рамках развития системы автоматической фиксации нарушений ПДД в России функционируют почти 24 тысячи стационарных и более 3 тысяч передвижных комплексов фотовидеофиксации.

Хотя иногда не обходится без казусов: например, водителю из Дагестана пришел штраф за поднесенную к лицу руку – камера расценила такой жест как общение по мобильному телефону во время управления автомобилем.

При этом сам водитель утверждает, что не пользовался телефоном, и собирается обжаловать выписанный штраф. Хотя на опубликованном кадре с камеры фиксации четко видно, что мужчина держит левую руку у лица.

Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева заявила, что водитель из Махачкалы может написать заявление в адрес руководства Госавтоинспекции МВД Дагестана для досудебного разбирательства. В качестве самого доступного способа было рекомендовано оставить обращение на сайте ГИБДД РФ.

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Источник: РИА Новости