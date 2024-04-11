Могут проехать больше 800 тыс. км: эти неубиваемые двигатели признаны лучшими

HotCars провел анализ и перечислил 12 самых надежных моторов для пикапов

Среди моторов производства США, устанавливаемых на пикапы, некоторые проезжают свыше 500 000 миль (805 тыс. км). На первом месте в рейтинге по надежности оказался 4,3-литровый мотор Chevrolet Vortec V6, впервые представленный в 1985 году и выпускавшийся вплоть до 2014 года. Он выдавал от 130 до 280 л. с. и устанавливался на пикапы Chevrolet и GMC. Он до сих пор считается одним из самых лучших, надежных и универсальных шестицилиндровых моторов GM.

На второй строчке находится 3-литровый Chrysler EcoDiesel с отдачей от 240 до 260 л. с. Этот шестицилиндровый V-образный дизель выпускается с 2011 года. Мотор устанавливают на Ram 1500, Chrysler 300 и Jeep Grand Cherokee.

На третьем месте мотор Ford Modular V8 объемом от 4,6 до 5,8 литра и мощностью от 190 до 806 л. с. Его производят с 1990 года по настоящее время. Двигатель устанавливают на такие модели, как Ford F-150 и F-750 Super Duty.

Ниже приведен полный список моторов.

Самые надежные американские двигатели для пикапов

4,3-литровый Chevrolet Vortec V6 (1984–2014 гг.);

3,0- литровый Chrysler EcoDiesel (2011 г . — н . в .);

4,6-5,8- литровый Ford Modular V8 (1990 г . — н . в .);

3,0-7,3- литровый Ford Powerstroke V8 (2011 г . — н . в .);

5,7-6,2- литровый Chrysler HEMI 3rd Gen (2003 г . — н . в .);

5,9- литровый Cummins Diesel ISB (1984 г . — н . в .);

4,8-8,4- литровый General Motors LS Small-Block (1997 г . — н . в .);

3,0-3,6- литровый Chrysler Pentastar V6 (2010 г . — н . в .);

3,2-4,6- литровый AMC 258 Inline-6 (1952–2006 гг .);

6,6- литровый Duramax V8 Engine (2001 г . — н . в .);

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Источник: HotCars