Lada Vesta в апреле можно купить с хорошим дисконтом

АВТОВАЗ объявил о скидках на Lada Vesta до 220 тысяч рублей в апреле

АВТОВАЗ рассказал о специальных условиях, действующих на покупку Lada Vesta в апреле. Предложение действует для Lada Vesta с 16-клапанным мотором 1,6 литра мощностью 106 л. с., в базовой комплектации Comfort. Уточняется, что выгода может составить 220 тысяч рублей.

Дисконт предоставляется при использовании программ трейд-ин и кредитования – по 110 тысяч рублей по каждой. То есть, цена машины может составить 1 239 900 рублей.

Базовая комплектация включает ABS, светодиодные фары, кондиционер, обогрев и электрорегулировку зеркал, полный пакет электростеклоподъёмников, ЭРА-ГЛОНАСС.

Также на протяжении апреля на все Lada Vesta 2023 г. в. действуют акции по программам трейд-ин (выгода в 100 000 рублей) и Lada Finance (100 000 рублей) с опцией суммирования.

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Источник: Lada.ru