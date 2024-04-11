Lada Vesta в апреле можно купить с хорошим дисконтом
АВТОВАЗ рассказал о специальных условиях, действующих на покупку Lada Vesta в апреле. Предложение действует для Lada Vesta с 16-клапанным мотором 1,6 литра мощностью 106 л. с., в базовой комплектации Comfort. Уточняется, что выгода может составить 220 тысяч рублей.
Дисконт предоставляется при использовании программ трейд-ин и кредитования – по 110 тысяч рублей по каждой. То есть, цена машины может составить 1 239 900 рублей.
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Базовая комплектация включает ABS, светодиодные фары, кондиционер, обогрев и электрорегулировку зеркал, полный пакет электростеклоподъёмников, ЭРА-ГЛОНАСС.
Также на протяжении апреля на все Lada Vesta 2023 г. в. действуют акции по программам трейд-ин (выгода в 100 000 рублей) и Lada Finance (100 000 рублей) с опцией суммирования.
Ранее «За рулем» сообщал, сколько сейчас стоят самые дешевые иномарки в России.
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Источник: Lada.ru
Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.