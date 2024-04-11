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Lada Vesta в апреле можно купить с хорошим дисконтом

АВТОВАЗ объявил о скидках на Lada Vesta до 220 тысяч рублей в апреле

АВТОВАЗ рассказал о специальных условиях, действующих на покупку Lada Vesta в апреле. Предложение действует для Lada Vesta с 16-клапанным мотором 1,6 литра мощностью 106 л. с., в базовой комплектации Comfort. Уточняется, что выгода может составить 220 тысяч рублей.

Дисконт предоставляется при использовании программ трейд-ин и кредитования – по 110 тысяч рублей по каждой. То есть, цена машины может составить 1 239 900 рублей.

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Базовая комплектация включает ABS, светодиодные фары, кондиционер, обогрев и электрорегулировку зеркал, полный пакет электростеклоподъёмников, ЭРА-ГЛОНАСС.

Также на протяжении апреля на все Lada Vesta 2023 г. в. действуют акции по программам трейд-ин (выгода в 100 000 рублей) и Lada Finance (100 000 рублей) с опцией суммирования.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько сейчас стоят самые дешевые иномарки в России.

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Источник: Lada.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
11.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-40