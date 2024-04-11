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Российские власти активно ищут способы сдержать резкий рост цен на бензин

РБК: кабмин РФ ищет новые способы сдержать цены на бензин и дизтопливо

Правительство РФ обсуждает новый комплекс мер по сдерживанию цен на горючее в условиях сезона высокого спроса, сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака.

В документе сказано, что Новак рекомендовал вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) перестать покупать друг у друга нефтепродукты на бирже, а заключать прямые договоры по ценам, складывающимся в ходе торгов.

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Посредством закупок у конкурентов нефтяники могут обходить условия по реализации топлива на торгах. Сейчас они установлены на уровне 15% для производства бензина и 16% для ДТ. Предполагается, что такие объемы смогут обеспечить независимые сети АЗС достаточным количеством горючего.

Также Новак поручил бирже СПбМТСБ вместе с ФАС изучить факторы резкого роста цен на торгах и предложить решения, как сдержать этот рост.

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Источник: РБК

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
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Фото:АГН «Москва»
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