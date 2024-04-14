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Неприметная машина у леса оказалась кладезем отравы (видео)

Полиция Подмосковья поймала наркокурьера из Санкт-Петербурга с 43 кг «синтетики»

Близ подмосковной деревни Пуговичино патрулировавшие местность сотрудники ППС заметили подозрительного мужчину, стоящего около машины, которая была припаркована у леса. Полицейские решили проверить у него документы и досмотреть багажник. В нем-то и обнаружились 13 обмотанных скотчем брикетов с белым порошком.

«Полицейские выяснили, что ранее судимый 35-летний житель Санкт-Петербурга является наркокурьером. Со слов задержанного, криминальный заработок он нашел в одной из социальных сетей. По указанию анонимного куратора прибыл на территорию Ленинского городского округа, где должен был забрать из схрона посылку с крупной партией криминального товара, после чего разделить его на части и распространить через закладки», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
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Изъятый смартфон гражданина содержал фотографии с координатами тайников. Выехав на указанные точки, в лесу вблизи города Видное сыщики обнаружили два схрона с 30 брикетами с таким же порошком. Общая их масса составила примерно 43 кг. Три свертка уже обследовали – в них оказались эфедрон и мефедрон.

Как замечает источник, остальное исследуют уже в рамках уголовного дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Фигурант находится под стражей.

Источник: МВД Медиа

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Фото:МВД Медиа
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Фото:МВД Медиа
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