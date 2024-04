Два безумных вездехода на базе внедорожников Toyota схлестнулись на бездорожье

Команда Hoonigan показала дуэль между двумя вездеходными прототипами Toyota

В новом эпизоде проекта This vs. That команда Hoonigan представила удивительную гонку по бездорожью, где участвовали две безумные Toyota. Эти автомобили были превращены в настоящие гоночные прототипы, и каждый из них представлял свою эпоху.

Одним из участников стал безумный багги, основанный на модели FJ Cruiser. Этот мощный вездеход вызвал на битву гоночный прототип, созданный на базе Tundra. Организаторы гонки решили не ограничиваться просто мощностью автомобилей, а привели в соотношение мощность и массу.

Tube Buggy, как его называют, обладает потрясающим показателем отношения мощности к массе – 0,142. Это стало возможным благодаря наддувному 7,7-литровому двигателю V8, 3-ступенчатой механической коробке передач, заднему приводу и подвеске на мостах.

Противником ему стал Prerunner, который оснащен 5,7-литровым атмосферным V8 и системой впрыска закиси азота. У него 4-ступенчатая автоматическая коробка передач, задний привод и независимая подвеска. Его соотношение мощности к массе составляет 0,0903, что немного меньше, чем у Tube Buggy.

Таким образом, гонка стала настоящей дуэлью между двумя противниками, представляющими разные эпохи Toyota. Каждый из них имел свои преимущества и особенности, но самое интересное было наблюдать, как они справляются с бездорожьем. Не смотря на разницу в показателях мощности к массе, оба автомобиля продемонстрировали невероятные возможности и умение преодолевать трудности.

Источник: Hoonigan