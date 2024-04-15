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Анонс новейшего «немца» с богатыми опциями: первые фото

Компания BMW опубликовала снимки прототипов четвёртого поколения кроссовера X3

BMW выложила фото прототипов четвёртого поколения кроссовера X3. На снимках изображены гибрид и версия M Performance, особенностью которой стало наличие двойных патрубков выхлопа с каждой стороны. Пока не известно, что будет с решеткой радиатора, так как камуфляжная пленка мешает оценить ее размеры.

Прототип BMW X3
Прототип BMW X3

У машины улучшилась аэродинамика: заявлено, что коэффициент Cd снизился с 0,29 до 0,27. Модель имеет увеличенную колею, более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости, более точный руль. Также уточняется, что уменьшена подъёмная сила на задней оси.

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В качестве опции будет предложено адаптивное шасси с электронным управлением. Автомобиль сможет распознавать самокатчиков и мотоциклистов, научится предупреждать об опасности открытия дверей. Также будут предусмотрены функции активного следования в границах выбранной полосы, адаптивный круиз-контроль с распознаванием светофоров и парковочный помощник.

Прототип BMW X3
Прототип BMW X3

Автопроизводитель сообщил, что гибрид на базе X3 получил более ёмкий аккумулятор. Известно, что электрический BMW iX3 появится в 2025 году, но в его основе будет находиться платформа BMW Neue Klasse.

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

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Источник: BMW Blog

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За РулемУшакова Ирина
Фото:BMW
15.04.2024
Фото:BMW
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