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АВТОВАЗ рассказал, что может вызвать падение продаж автомобилей Lada

АВТОВАЗ попросил вернуть свои автомобили в программу льготного лизинга

АВТОВАЗ попросил власти вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. Письмо соответствующего содержания президент компании Максим Соколов направил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

В документе сказано, что план продаж АВТОВАЗа на 2024 год составляет 511 тыс. единиц, но его выполнение возможно при использовании механизмов стимулирования спроса. Одним из них является льготное автокредитование, но оно действует только для ограниченного круга категорий граждан, уточняется в послании.

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Также в документе сказано, что исключение легковых машин и LCV из госпрограммы льготного лизинга, произошедшее в феврале, может повлечь за собой сокращение продаж и производства машин Lada на 25 тыс. единиц в текущем году. Поэтому компании придется либо замедлять скорость конвейера, либо пропорционально сокращать число рабочих дней.

Ранее «За рулем» сообщал, что один популярный кроссовер подешевел на 2,5 млн в России.

Источник: «Интерфакс»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 1
16.04.2024
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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