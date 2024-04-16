Владеть этой машиной во времена СССР было престижно — она и сейчас в почете у россиян

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«Автостат»: ВАЗ-2107 второй месяц является абсолютным лидером на вторичном рынке

Лидером вторичного рынка России по итогам марта стал седан Lada 2107, он же возглавил рейтинг в феврале. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат».

Согласно данным специалистов, «семерку» от отечественного АВТОВАЗа в начале весны купили в количестве 11,5 тыс. экземпляров. Такой показатель продаж позволил модели сохранять статус бестселлера на протяжении двух месяцев подряд.

ВАЗ-2107
ВАЗ-2107

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Вторую строчку занимает еще одна вазовская модель – хэтчбек Lada 2114 (Самара-2), ее продажи составили 10,8 тыс. штук. До этого модель лидировала четыре месяца подряд, с октября 2023 по январь 2024 года.

На третьем месте по продажам на вторичном рынке РФ расположился Kia Rio (10,3 тыс. шт.), он сохранил за собой титул самой популярной иномарки с пробегом. В топ-5 также вошли Hyundai Solaris и Ford Focus, по итогам продаж марта их показатели составили 10 тыс. и 9,1 тыс. единиц соответственно.

Интерьер ВАЗ-2107
Интерьер ВАЗ-2107

Что касается итогов I квартала текущего года, то лидером рынка легковых автомобилей с пробегом в РФ пока остается Lada 2114, а «семерка» с небольшим отставанием занимает вторую строчку.

Источник: Автостат

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
16.04.2024
Фото:АВТОВАЗ
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